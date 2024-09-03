«الصير مارين» بعلامة تجارية جديدة.. والأصول تتجاوز 7.5 مليارات درهم

المصدر: أبوظبي - البيان

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كشفت شركة الصير مارين للمعدات والتوريدات البحرية، عن علامتها التجارية الجديدة.

وتبلغ القيمة الإجمالية لأصول شركة الصير مارين، بعد توسيع أسطولها بالسفن الحالية والناقلات التي سيتم تسليمها قبل نهاية هذا العام 7.5 مليارات درهم. وسيسهم استثمار الشركة في أسطولها الحديث والمتطور، في تحقيق نمو مستدام لإيراداتها، ورفع كفاءة عملياتها التشغيلية، وقد انعكس هذا الأداء في النمو القوي لإجمالي إيراداتها، التي ارتفعت إلى 580 مليون درهم في النصف الأول من عام 2024.

واستثمرت شركة الصير مارين أكثر من 1.45 مليار درهم في كل من موانئ أبوظبي وأدنوك للخدمات اللوجستية. وتهدف الشركة من خلال هذه الاستثمارات الكبرى، إلى دعم الصناعة البحرية الوطنية، لتكون إحدى أركان استراتيجية «مشاريع الخمسين».

وقال جاي نيفينز الرئيس التنفيذي لشركة الصير مارين للمعدات والتوريدات البحرية: «استلهاماً من رؤية القيادة في دولة الإمارات، ركزنا جهودنا على مدى عقدين من الزمان، لتوسيع أعمالنا في القطاع البحري، محققين سجلاً حافلاً من الإنجازات، واليوم نعلن عن إطلاق علامتنا التجارية الجديدة، التي تعبر عن إيماننا العميق بالإمكانات الكبيرة للقطاع البحري بالدولة، لنواصل المضي قدماً، لنكون الموجة الدافعة للتميز في القطاع البحري».

وأضاف: «تمتلك الشركة وتدير حالياً أسطولاً يبلغ 20 سفينة، تم الاستحواذ على معظمها بين عامي 2022 و2023، ويضم ناقلتين للغاز الطبيعي المسال، سيتم تسليمهما خلال الربع الأخير من عام 2024، وقد تم تجهيزهما لاستخدام أنواع جديدة من الوقود الخالي من الانبعاثات، مثل الأمونيا والميثانول، ما يعزز التزامنا الراسخ بالاستدامة».

وتواصل شركة الصير مارين ريادتها في الصناعة البحرية، والاستفادة من خبرتها في مركز التميز البحري للقوارب ذاتية القيادة، والتي تزيد على 15 عاماً، لتعزيز السلامة وكفاءة العمليات، ودعم الاستدامة، عبر تطوير حلول مبتكرة لأنظمة القوارب البحرية ذاتية القيادة، ويكرس تميزها في هذا المجال، خدمات الصيانة الشاملة التي تقدمها على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

إضافة إلى ذلك، حققت شركة الصير مارين تفوقاً نوعياً، بإطلاق «ميغا 2»، أكبر طابعة ثلاثية الأبعاد في العالم، والتي تم استخدامها لصناعة أكبر قارب تم بناؤه بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، مصنوع من 67 ٪ من المواد المعاد تدويرها، لترتقي بمعايير الصناعة البحرية، وتعكس التزامها القوي بحماية البيئة.

كما حققت الشركة إنجازاً لافتاً خلال أسبوع دبي للتصميم، حيث عرضت خلاله أيقونة فنية فريدة، أبرزت قدراتها للطباعة السريعة ثلاثية الأبعاد، عبر بناء جناح «نورث ستار»، ما يُعد شهادة على قدرات الشركة المتطورة في الطباعة ثلاثية الأبعاد، وتطويرها على نطاق واسع.

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