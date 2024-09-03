سوق دبي يرتفع إلى أعلى مستوى في 10 سنوات

المصدر: دبي - محمد عباس

ت + ت - الحجم الطبيعي

تخطى مؤشر سوق دبي المالي مستوى 4350 نقطة في تداولات أمس، أولى جلسات شهر سبتمبر، إذ ارتفع مؤشر السوق بـ0.72 % أو ما يعادل 31.3 نقطة، مسجلاً 4356.77 نقطة، وهو أعلى مستوى في 10 سنوات، وتحديداً منذ جلسة 27 نوفمبر 2014، ليربح السوق نحو 4.5 مليارات درهم بدعم أداء قطاعات العقارات والمالية والصناعة والاتصالات.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 725.3 مليار درهم في نهاية جلسة الجمعة الماضي إلى 729.8 مليار درهم بنهاية جلسة أمس.

وتصدر سهم «سلامة» ارتفاعات 26 سهماً بسوق دبي مرتفعاً بأكثر من 5 %، في حين استحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من سيولة السوق بنحو 109.12 ملايين درهم ليغلق عند 8.71 دراهم مرتفعاً 3.2 %، تلاه «الخليج للملاحة» بـ47 مليون درهم مغلقاً عند 1.43 درهم، ثم «دبي الإسلامي» جاذباً 48 مليون درهم، و«الإمارات دبي الوطني» بـ39.9 مليون درهم مرتفعاً 1.5 % ليقفل عند 20 درهماً.

كما ارتفعت أسهم اكتتاب القابضة 3.14 %، وإعمار للتطوير 2.6%، ووطنية 2.5 %. واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 61.5 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 131.9 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 70.4 مليون درهم.

سوق أبوظبي

وصعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.84 % إلى مستوى 9363.04 نقطة، ليربح السوق نحو 24 مليار درهم أمس.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بنحو 179.98 مليون درهم، تلاه «الدار العقارية» جاذباً 101.7 مليون درهم، ثم «أدنوك للحفر» بسيولة 81.9 مليون درهم مرتفعاً 1.4% ليغلق عند 4.46 دراهم.

وتدعم أداء سوق أبوظبي خلال جلسة أمس، بارتفاع أسهم إن إم دي سي 14.6 %، والخليج للمشاريع الطبية 11.1 %، والخليج اﻻستثمارية 6.4 %، وأبوظبي الوطنية لمواد البناء 5.06 %.

مكاسب وسيولة

وأضافت أسواق الأسهم المحلية مكاسب إلى رأسمالها السوقي بنحو 28.5 مليار درهم أمس، مدعومة بأداء الأسهم القيادية.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.530 تريليونات درهم بنهاية جلسة الجمعة الماضي إلى 3.559 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.829 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و729.9 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة تقارب 1.5 مليار درهم، موزعة بواقع 1.09 مليار درهم في سوق أبوظبي، و396.16 مليون درهم في سوق دبي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز