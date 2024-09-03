بنك الفجيرة الوطني يطلق وحدة الأعمال الناشئة

المصدر: الفجيرة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن بنك الفجيرة الوطني عن إطلاق وحدة الأعمال الناشئة لتقديم خدمات شخصية ومخصصة لتقديم الدعم اللازم لاحتياجات الشركات من أجل تحقيق طموحاتها.

ويعزز إطلاق وحدة الأعمال الناشئة التزام البنك طويل الأجل بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم منتجات وخدمات مالية مخصصة، وبناء شراكات طويلة الأمد مع العملاء تقوم على الثقة والخبرة العميقة في القطاع، مع التركيز على توفير حلول مصرفية تساعد على نمو الشركات الناشئة، والمكاتب المرنة والشركات القائمة، لتلبية متطلباتهم في بيئة أعمال ديناميكية.

وقال ريحان علي، رئيس الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات في بنك الفجيرة الوطني: «إن إطلاق وحدة الأعمال الناشئة هو دليل على التزامنا الراسخ بقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، والذي يعتبر مساهماً أساسياً في اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة.

ومن خلال تقديم حلول مصرفية مخصصة ودعم مخصص عبر وحدتنا الجديدة، فإننا نهدف إلى تمكين رواد الأعمال، وأصحاب الشركات من تحقيق متطلباتهم. إن نهجنا في بنك الفجيرة الوطني يضمن حصول كل عميل على الاهتمام والخبرة التي يحتاجها للنمو والازدهار في سوق تزداد تنافسية، ونحن متحمسون للمشاركة في رحلتهم ونتطلع إلى المساهمة في نجاحهم».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز