«إنفستكورب» تجري تغييراً لفريق القيادة للمرحلة التالية من النمو

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت إنفستكورب، المؤسسة المالية العالمية المتخصصة في الاستثمارات البديلة، أمس أنها وسّعت وعزّزت فريق القيادة التنفيذية في موازاة انطلاقها في المرحلة التالية من رحلة النمو.

وشهدت انفستكورب نمواً كبيراً في السنوات الأخيرة، إذ أدى التوسع في الأسواق وفئات الأصول إلى جعل الشركة تملك أكثر من 52 مليار دولار من الأصول المُدارة. وسيتولى رئيس مجلس الإدارة التنفيذي محمد العارضي مسؤوليات إضافية كان يتولاها في السابق الرئيسان التنفيذيان المشاركان، كما تم توسيع اللجنة التنفيذية وتعزيزها بممثلين لفرق الاستثمار وجذب الاستثمارات والعمليات.

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