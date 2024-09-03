«منتدى الشارقة للاستثمار» يستضيف خبراء لمناقشة مستقبل الذكاء الاصطناعي

المصدر: الشارقة - وام

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يستضيف «منتدى الشارقة للاستثمار» 2024 في دورته السابعة، يومي 18 و19 سبتمبر الجاري، في مركز الجواهر للمؤتمرات والمناسبات، عدداً من الخبراء ورواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة. ويتوقع حضور أكثر من 80 متحدثاً ومشاركاً من المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال، في سلسلة من الفعاليات تشمل خطابات ملهمة، وجلسات نقاشية، وورش عمل.

ويستضيف المنتدى كلاً من "كريس دو"، رائد مهمة المليار وصانع استراتيجيات نجاح رواد الأعمال، و"جرانت كاردون"، رجل الاقتصاد والمفكر العالمي ومؤسس استراتيجية بناء مشروع تجاري بمليون دولار في 90 يوماً، و"فوسي ثيمبكوايو"، رائد الاستثمارات المسؤولة والمؤثرة، وصاحب رؤية إنشاء آلاف الشركات والمشاريع المستدامة حول العالم بحلول 2030، بالإضافة إلى أمان غوبتا، رائد الأعمال المعروف في مجال الصوتيات والإلكترونيات.

ويناقش الخبراء تحت عناوين «الهويات الذكية: الذكاء الاصطناعي في العلامات التجارية للشركات.. والاستفادة من التكنولوجيا والتواصل الاجتماعي لتحقيق نمو هائل للأعمال» وكيفية تأسيس الأعمال وتحقيق النجاح والتميز في مجالات رغباتهم وشغفهم الشخصي بعيداً عن إملاءات السوق وضروراته وكيفية دمج التقنيات الحديثة في بنية الشركات والمؤسسات وفي صياغة واستراتيجيات التخطيط والإدارة لتحقيق قفزات نوعية في تحقيق الأرباح وتعزيز التنافسية في الأسواق العالمية.

وتناقش الدورة السابعة من «منتدى الشارقة للاستثمار» هذا العام مستقبل الذكاء الاصطناعي عبر استعراض أبرز ملامح وعوامل التحوّل نحو اقتصادات المستقبل التي تتسم بالتكامل العميق في العمليات الصناعية والزراعية والتجارية وفي منظومات تكنولوجيا التعليم وما يمكن للذكاء الاصطناعي أن يقدمه من حلول لتحديات القطاعات الإنتاجية والخدمية، وغيرها من القطاعات الرئيسية.

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