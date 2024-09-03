700 مليون درهم حصيلة إجمالية لمبيعات «عروض صيف الشارقة 2024»

المصدر: الشارقة - البيان

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احتفلت غرفة تجارة وصناعة الشارقة مساء أول من أمس بختام فعاليات «عروض صيف الشارقة 2024»، التي حققت نجاحاً كبيراً وأسهمت في تعزيز مكانة الإمارة كوجهة رائدة للتسوق والسياحة في المنطقة، واستمرت على مدار 63 يوماً تحت شعار «استعد لصيف مليء بالعروض والمغامرات»، بالتعاون مع هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، واستقطبت آلاف الزوار والمتسوقين، وحققت عوائد مجزية لقطاع تجارة التجزئة والقطاعات الاقتصادية الأخرى بلغت أكثر من 700 مليون درهم.

وخلال حفل أقيم بصحارى سنتر الشارقة بمشاركة واسعة للجمهور، جرى السحب الكبير على سيارة فاخرة وفاز بها علي صلاح مهدي من جمهورية العراق، فضلاً عن مجموعة هدايا قدمت للمتسوقين، لتستكمل بها العروض جوائزها التي بلغت قيمتها الإجمالية 3 ملايين درهم وزعت على أكثر من 200 فائز، وشملت سبائك ذهب وقسائم مشتريات وباقات عروض فندقية.

وشهدت النسخة الـ21 مشاركة واسعة من كبرى مراكز التسوق والمحال التجارية في مختلف مناطق إمارة الشارقة، وقدمت تخفيضات كبرى على أشهر العلامات التجارية المحلية والعالمية، وتحت مظلتها قدمت حملة «العودة للمدارس» تخفيضات وصلت إلى 80% على اللوازم المدرسية والتعليمية، وحظيت باهتمام وإقبال أولياء الأمور.

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