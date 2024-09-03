حلول مبتكرة خلال مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي والويب 3

المصدر: دبي - البيان

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تشهد فعاليات مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي والويب 3 عرضاً لأحدث الحلول المبتكرة يومي 11 و12 سبتمبر في مدينة جميرا. وتستعرض أمنكس مجموعة واسعة من التقنيات المتطورة، بما فيها الذكاء الاصطناعي الحواري، وعمليات التعدين، والميتافيرس والواقع الممتد، وأتمتة عمليات الروبوتات، والتوأمة الرقمية، وحلول الرؤية الحاسوبية.

وقال وليد جمعة، الرئيس التنفيذي لشركة أمنكس إنترناشونال: «نظراً لكون تقنيات الذكاء الاصطناعي والويب 3 بالغة الأهمية للتحول الرقمي، فإننا نحرص على تزويد الشركات بالمعرفة والأدوات اللازمة للبقاء في صدارة المنافسة في عالمنا الرقمي. ستتيح لنا المشاركة في مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي والويب 3 فرصة التواصل مع العملاء الحاليين والمحتملين، واستعراض حلولنا الفريدة التي تعزز الابتكار والكفاءة وتدعم النمو».

يشار إلى أن العديد من المؤسسات تواجه تحديات في تكامل الذكاء الاصطناعي والويب 3 ضمن عملياتها التشغيلية، بما في ذلك تحقيق العائد على الاستثمار وتعقيد التكامل والمخاوف الأمنية ومشكلات التوسع، بالإضافة إلى نقص الخبرة.

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