الاكتتاب على أسهم «إن إم دي سي إينيرجي» يتجاوز الحد المطلوب 14 مرة

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت مجموعة «إن إم دي سي»، أن الاكتتاب على الطرح العام الأولي لعدد 1.15 مليار سهم في شركتها التابعة المملوكة لها بالكامل «إن إم دي سي إنيرجي»، قد تجاوز الحد المطلوب بـ 14 مرة، عقب عطلة نهاية الأسبوع، وفي رابع أيام فترة الاكتتاب، المقرر أن تنتهي بعد غد. وشهد سهم مجموعة «إن إم دي سي» قفزة كبيرة اليوم، بنحو 9 %، مسجلاً أعلى مستوى له منذ مارس الماضي.

وتعتبر شركة «إن إم دي سي إينيرجي» (الإنشاءات البترولية الوطنية سابقاً)، شركة تابعة مملوكة بالكامل لمجموعة «إن إم دي سي»، والتي تفتخر بسجل حافل من الإنجازات، التي تحققت من خلال النمو القوي في الإيرادات، مدعومة من «ألفا ظبي القابضة» التابعة لشركة IHC.

ويبلغ رأسمال الشركة 2.5 مليار درهم، مقسم إلى 5 مليارات أسهم، بقيمة اسمية تبلغ 0.5 درهم للفلس. وتتوفر أسهم الطرح للبيع بقيمة 2.8 درهم للسهم للمستثمرين المؤهلين. وتعتزم شركة «إن إم دي سي إينيرجي»، إدراج أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية يوم 11 سبتمبر 2024، لتشكل إنجازاً بارزاً في مسيرة نمو الشركة.

وكان بنك أبوظبي الأول، هو المتلقي والمدير الرئيس لاكتتاب الطرح العام الأول. وشملت البنوك المتلقية الأخرى، بنك أبوظبي التجاري، و«يو بنك»، و«بنك المارية المحلي». أما وكيل التوزيع ومستشار الإدراج لشركة «إن إم دي سي إينيرجي»، فهو الدولية للأوراق المالية.

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