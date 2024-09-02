«بيبر أرابيا 2024» يبحث غداً في «مركز دبي التجاري» سبل الاستدامة وتقليل الانبعاثات

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تشهد دبي غداً الثلاثاء انطلاق النسخة الثانية عشرة من معرض الورق «بيبر أرابيا 2024»، والذي يعد أقدم وأهم معرض للأعمال بين الشركات في الشرق الأوسط تركيزاً على الاستدامة، حيث يبرز المشاركون أهمية تقليل البصمة الكربونية للصناعة في دعم مبادرات «صفر انبعاثات» التي تتبناها الحكومات الإقليمية لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري.

وقال مسؤولو «بيبر أرابيا 2024» في بيان صحفي، إن المعرض يُعد منصة فريدة للخبراء لاستكشاف وتحليل وتقديم توصيات استراتيجية تهدف إلى تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة من خلال التركيز على حلول إدارة النفايات وإعادة التدوير.

ومن المقرر أن يُقام المعرض الذي تنظمه شركة الفجر للمعلومات والخدمات في مركز دبي التجاري العالمي من 3 إلى 5 سبتمبر، بمشاركة قرابة 100 شركة من مختلف أنحاء العالم. ويتميز المعرض هذا العام بمشاركة عارضين من قطاع الأقمشة غير المنسوجة للمرة الأولى، إضافة إلى أقسام متخصصة مثل «Corrugated ME» و«Folding Carton ME».

وقال نضال محمد، المدير العام لشركة الفجر للمعلومات والخدمات: «على الصعيد العالمي، تمكنت صناعة الورق من تقليل الانبعاثات الكربونية بنسبة تصل إلى 50% لكل طن خلال العقد الماضي، خاصة في أوروبا وفقًا للبيانات المتاحة. ومع النمو المتزايد للصناعة في الشرق الأوسط وأفريقيا وتوقعات بتجاوز السوق 28 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، بات من الضروري تقييم وضع الصناعة الإقليمية على مؤشر الاستدامة».

ويستضيف المنتدى الثاني للورق والأنسجة في الشرق الأوسط هذا العام مناقشة حول أجندة الاستدامة، مما يعزز من أهمية «بيبر أرابيا» كمنصة رئيسية لمعالجة القضايا الهامة للصناعة والمجتمع وصناع القرار.

وأشار سانديب راينا، رئيس مبيعات التصدير لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في شركة APP، إحدى أكبر مصانع الورق في العالم والمشارك الدائم في «بيبر أرابيا 2024» إلى أن صناعة الورق تتطور بسرعة في المجال البيئي على الصعيدين العالمي والإقليمي، حيث تعتمد المصانع حلولاً خضراء عبر سلسلة القيمة بأكملها، بدءاً من التوريد والإنتاج، وصولاً إلى سلسلة التوريد، وسيستمر هذا الاتجاه في النمو.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز