سوق دبي عند أعلى مستوى في 10 سنوات بمكاسب 4.5 مليارات درهم

المصدر: دبي - محمد عباس

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تخطى مؤشر سوق دبي المالي مستوى 4350 نقطة في تداولات، أولى جلسات شهر سبتمبر، إذ ارتفع مؤشر السوق بـ0.72 % أو ما يعادل 31.3 نقطة، مسجلاً 4356.77 نقطة، وهو أعلى مستوى في 10 سنوات، وتحديداً منذ جلسة 27 نوفمبر 2014، ليربح السوق نحو 4.5 مليارات درهم بدعم أداء قطاعات العقارات والمالية والصناعة والاتصالات.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 725.3 مليار درهم في نهاية جلسة الجمعة الماضي إلى 729.8 مليار درهم بنهاية جلسة الاثنين.

وتصدر سهم «سلامة» ارتفاعات 26 سهماً بسوق دبي مرتفعاً بأكثر من 5 %، في حين استحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من سيولة السوق بنحو 109.12 ملايين درهم ليغلق عند 8.71 دراهم مرتفعاً بنسبة 3.2 %، تلاه «الخليج للملاحة» بـ47 مليون درهم مغلقاً عند 1.43 درهم، ثم «دبي الإسلامي» جاذباً 48 مليون درهم، و«الإمارات دبي الوطني» بـ39.9 مليون درهم مرتفعاً بنسبة 1.5 % ليقفل عند 20 درهماً.

وتعزز أداء سوق دبي المالي بارتفاع أسهم اكتتاب القابضة بنسبة 3.14 %، وإعمار للتطوير بنسبة 2.6 %، ووطنية بنسبة 2.5 %.

واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 61.5 مليون درهم بجلسة الاثنين، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 131.9 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 70.4 مليون درهم.

سوق أبوظبي

إلى ذلك، صعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.84 % إلى مستوى 9363.04 نقطة، ليربح السوق نحو 24 مليار درهم في جلسة الاثنين.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بنحو 179.98 مليون درهم، تلاه «الدار العقارية» جاذباً 101.7 مليون درهم، ثم «أدنوك للحفر» بسيولة 81.9 مليون درهم مرتفعاً بنسبة 1.4% ليغلق عند 4.46 دراهم.

وتدعم أداء سوق أبوظبي ، بارتفاع أسهم إن إم دي سي 14.6 %، والخليج للمشاريع الطبية 11.1 %، والخليج اﻻستثمارية بنسبة 6.4 %، وأبوظبي الوطنية لمواد البناء بنسبة 5.06 %.

مكاسب وسيولة

أضافت أسواق الأسهم المحلية مكاسب إلى رأسمالها السوقي بنحو 28.5 مليار درهم ، مدعومة بأداء الأسهم القيادية.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.530 تريليونات درهم بنهاية جلسة الجمعة الماضي إلى 3.559 تريليونات درهم بنهاية جلسة الاثنين، موزعة بواقع 2.829 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و729.9 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة تقارب 1.5 مليار درهم، موزعة بواقع 1.09 مليار درهم في سوق أبوظبي، و396.16 مليون درهم في سوق دبي، وجري التداول على نحو 438.4 مليون سهم عبر تنفيذ 31.8 ألف صفقة.

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