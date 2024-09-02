إكسوتيل تطلق منصة تكنولوجية مدعومة بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت «إكسوتيل» العاملة في الحلول التكنولوجية المبتكرة، المنصة الذكية المتخصصة لتعزيز خدمة العملاء في كافة القطاعات باعتماد أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي مع أول سحابة محلية لتجربة العملاء في المنطقة، ويأتي هذا الإطلاق للمنصة الرائدة ضمن استراتيجية الشركة الرامية إلى الالتزام بدعم التحول الرقمي في جميع أنحاء المنطقة.

وقال شيفاكومار غانيسان، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة إكسوتيل: «يمثل هذا الإطلاق خطوة هامة في التزام الشركة المتواصل بتعزيز مكانتها وخدماتها التكنولوجية بالمنطقة، من خلال الاستفادة بالخبرة الواسعة لدينا في التحول الرقمي ومجال الذكاء الاصطناعي والتقنيات المبتكرة المتخصصة في تعزيز الأعمال وخاصة في الأسواق الناشئة».

ويعكس إطلاق المنصة الذكية النمو السريع للاقتصاد الرقمي في الشرق الأوسط، ولذا تحرص «إكسوتيل» على تعزيز حلولها التكنولوجية المبتكرة والمدعومة بالذكاء الاصطناعي بهدف تلبية مختلف متطلبات تحسين تجربة العملاء في المنطقة، وقد قدمت الشركة المعروفة محليًا باسم «أميو»، على مدار ثماني سنوات خدماتها التكنولوجية المتطورة المدعومة بالذكاء الاصطناعي والمتخصصة لتعزيز تجارب العملاء للمؤسسات والشركات الرائدة محلياً وإقليمياً.

وأضاف غانيسان: «يهدف إطلاق السحابة المحلية الجديدة بالكامل المتخصصة في الحلول المبتكرة لتجربة العملاء باعتماد إمكانيات الذكاء الاصطناعي، إلى تمكين الشركات في المنطقة من خلال التقنيات المتقدمة والمصممة محليًا لتعزيز التميز التشغيلي والابتكار نحو تحسين خدمة العملاء، فضلاً عن ذلك، يوفر تكامل الهاتف المحلي إمكانية متطورة للاتصالات باستخدام برامج مركز الاتصال والذكاء الاصطناعي لتمكين الاتصال من العمل بسلاسة، مما يتيح تجربة موحدة للعملاء عبر كافة العمليات التي تتم خلال بإشراك العميل في مراحل التسويق إلى المبيعات».

ومن جهته، أشار ساشين بهاتيا، المؤسس المشارك والمدير التنفيذي لشركة إكسوتيل: «يعزز إطلاق المنصة استراتيجيات الأعمال في المنطقة الهادفة إلى زيادة تفاعل العملاء، حيث حرصنا على دمج الخصائص المتطورة التي تعمل بتقنية GenAI مع البنية التحتية السحابية لتلبية الاحتياجات المختلفة الفورية للشركات، لدعم مستقبل مجال خدمة العملاء الهام وزيادة التفاعلات الفردية المتخصصة والذكية».

هذا، وتعمل المنصة التكنولوجية الذكية المتخصصة لتفاعل العملاء باعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي بنظام Oracle وتكملها حلول الهاتف المدعومة من Mobily، مما يوفر للشركات بيئة موثوقة وقابلة للتطوير للتواصل مع العملاء.

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