«أدنوك» تعين بنوكاً لطرح سندات على 3 شرائح

المصدر: أبوظبي - (رويترز)

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ذكرت خدمة «آي. إف. آر» لأخبار أدوات الدخل الثابت، أن شركة (أدنوك) عينت بنوكاً قبل عملية طرح مقررة لسندات على ثلاث شرائح.

وذكرت الخدمة أن أدنوك عينت، عبر شركة أدنوك مربان التابعة لها والمتخصصة في إصدار سندات الدين في أسواق رأس المال العالمية، بنكي جيه. بي مورجان ومورجان ستانلي كمنسقين عالميين لترتيب اجتماعات مع المستثمرين اعتباراً من الثاني من سبتمبر.

واختارت الشركة بنك أوف أمريكا للأوراق المالية وبنكي سيتي وأبوظبي الأول كمديري دفاتر، وبنوك أبوظبي التجاري وإتش. إس. بي. سي وميزوهو وإس. إم. بي. سي نيكو دور كمديري دفاتر مراقبين.

وأضافت الخدمة أن شركة النفط تعتزم طرح سندات غير مضمونة من الحجم القياسي وذات أولوية في السداد ومقومة بالدولار لأجل خمسة أعوام وعشرة أعوام و30 عاماً.

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