10.6 ملايين زائر لدبي في 7 أشهر بزيادة 8%

المصدر: دبي – لؤي عبدالله

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عززت دبي مكانتها على خارطة السياحة العالمية، كوجهة مفضل للسياح الدوليين، مع استقبالها أكثر من 10.62 ملايين زائر دولي خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 2024، بنمو 8 % مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي الذي سجلت فيه دبي وصول 9.83 مليون زائر، وبزيادة أكثر من 790 ألف زائر مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

وبحسب التقرير الشهري الصادر عن دائرة الاقتصاد والسياحة واصلت فنادق دبي تحقيق مستويات نمو ثابته حيث وصل معدل اشغال الغرف الفندقية الى 77% في الأشهر السبعة الأولى من العام 2024، مقارنة مع متوسط اشغال 76% خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وسجل الزوار الدوليون أكثر من 24.5 مليون ليلة مبيت خلال أول 7 أشهر من 2024 مقابل 23.8 مليون ليلة مبيت في الفترة المقابلة بنسبة نمو 3% مقارنة مع العام 2023، في حين بلغ متوسط إقامة الزائر خلال الفترة بين يناير ويوليو 2024 نحو 3.6 ليلة فندقية مقابل 3.8 ليلة في الفترة ذاتها من العام 2023.

وبلغ معدل السعر اليومي للغرفة الفندقية 527 درهماً مقارنة بـ 508 درهم في الفترة ذاتها من 2023، ووصل متوسط العائد من الغرف المحجوزة الى 406 مقابل 388 درهماً في 2023.

وتواصل دبي تسجيل أرقام قياسية في أداء قطاع السياحة وعدد الزوار الدوليين الامر الذي يؤكد التزامها بتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، والارتقاء بالدور الرئيسي لقطاعي السياحة والضيافة لتحقيق المزيد من النتائج الإيجابية في دبي.

الطاقة الاستيعابية

وارتفعت الطاقة الاستيعابية لفنادق دبي، مع استمرار الافتتاحات الفندقية الجديدة، حيث بلغ عدد الغرف الفندقية في دبي نهاية يوليو الماضي، 151.4 ألف غرفة فندقية، بنمو 2% مقارنة مع 148.7 ألف غرفة فندقية في الفترة المقابلة من 2023. وزاد عدد المنشآت الفندقية بنسبة 1% إلى 825منشأة فندقية بنهاية يوليو 2024، مقابل 813 منشأة في نهاية يوليو 2023.

واستحوذت الغرف الفندقية الفاخرة من فئة خمس نجوم على نسبة 35% من إجمالي حجم السوق الفندقية في دبي مسجلة نحو 52.7 ألف غرفة فندقية ضمن 165 منشأة فندقية، تلتها الغرف الفندقية من فئة أربع نجوم بنسبة 29%، مسجلة 43.5 ألف غرفة فندقية ضمن 196 منشأة.

كما استحوذت الفنادق المصنفة بين ثلاث نجوم ونجمة على نحو 19% من إجمالي حجم السوق الفندقية بسعة 28.8 ألف غرفة فندقية ضمن 275 منشأة فندقية وبلغ عدد الشقق الفندقية الفخمة 13.7 ألف شقة ضمن 80 منشأة، لتستحوذ بذلك على 9% من حجم السوق الفندقية، في حين استحوذت الشقق الفندقية المتوسطة على نحو 8% من حجم السوق بنحو 12.4 ألف شقة ضمن 109 منشاة.

المناطق

وأظهرت البيانات أن منطقة أوروبا الغربية استحوذت على 20% من مجمل عدد الزوار القادمين إلى دبي بنحو 2.08 مليون زائر، يليها منطقة جنوب اسيا بنحو 17% من اجمالي عدد الزوار(1.84 مليون زائر)، ثم استحوذت دول مجلس التعاون الخليجي على نسبة 14% (1.53 مليون زائر)من مجمل الزوار القادمين الى دبي، و14% من منطقة روسيا ورابطة الدول المستقلة وأوروبا الشرقية (1.5 مليون زائر) و12 % من منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا (1.23 مليون زائر)، و10% من دول شمال وجنوب شرق آسيا (1.02 مليون زائر)، وصلت حصة الزوار القادمين من الامريكيتين 7%(710 الاف زائر)، و5% من أفريقيا (481 ألف زائر) ،ومن استرالاسيا 2% من مجمل عدد زوار دبي بنحو 187 ألف زائر.

ويأتي ارتفاع عدد الزوار الدوليين خلال العام الجاري نتيجة الاستراتيجيات الشاملة التي اعتمدتها الإمارة ونفذتها في عدد من الركائز الأساسية لقطاع السياحة، بما في ذلك الاستدامة، وريادة الأعمال، والابتكار، فضلاً عن مجموعة من العوامل الرئيسية الأخرى.

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