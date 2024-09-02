مطار دبي يواصل الصدارة العالمية في حجم السعة المقعدية خلال سبتمبر

المصدر: دبي – لؤي عبدالله

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واصل مطار دبي الدولي الاحتفاظ بمركزه الأول في العالم، بوصفه أكبر مطار دولي في السعة المقعدية المجدولة على الرحلات الدولية المغادرة خلال سبتمبر الجاري، وذلك وفقاً للتقرير الشهري الصادر عن مؤسسة «أو إيه جي» الدولية المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران.

وبحسب البيانات، بلغ إجمالي عدد المقاعد المجدولة على الرحلات الدولية المغادرة عبر مطار دبي، أكثر من 4.92 ملايين مقعد خلال سبتمبر 2024 (9.84 على الرحلات الدولية في الاتجاهين)، مقارنة بنحو 4.7 ملايين مقعد مجدول في سبتمبر العام الماضي، بنسبة نمو بلغت نحو 4.4 %.

وجاء النمو في حجم السعة المقعدية في الوقت الذي يواصل فيه مطار دبي تسجيل معدلات نمو قوية في ظل زيادة عدد الرحلات الجوية، وافتتاح المزيد من المحطات الجديدة مقارنة بمستويات العام الماضي.

وذكرت «أو إيه جي» أن مطار دبي الدولي لايزال يحتل المركز الأول في العالم كأكثر المطارات الدولية ازدحاماً خلال سبتمبر الجاري، وفقاً لعدد المقاعد المجدولة التي تشغلها شركات الطيران على الرحلات الدولية، في حين جاء مطار «لندن هيثرو» في المركز الثاني، مسجلاً 4.1 ملايين مقعد، ثم مطار أمستردام الهولندي، بنحو 3.53 ملايين مقعد مجدول، ثم مطار سول في المركز الرابع 3.5 ملايين مقعد، يليه مطار «باريس شارل ديغول» الفرنسي الذي حل في المركز الخامس بـ 3.42 ملايين مقعد مجدول، ثم مطار سنغافورة 3.4 ملايين مقعد، يليه مطار استنبول بنحو 3.3 ملايين مقعد و مطار فرانكفورت 3.2 ملايين مقعد.

وأظهرت البيانات أن مطار دبي الدولي واصل أداءه القوي، ليحل في المركز الثاني عالمياً في إجمالي السعة المقعدية على الرحلات «الدولية والمحلية» معاً، بعد مطار «هارتسفيلد أتلانتا» الأميركي الذي سجل 5.2 ملايين مقعد مجدول خلال سبتمبر الجاري، فيما سجل مطار طوكيو الياباني نحو 4.6 ملايين مقعد على الرحلات الدولية والمحلية.

وأكد مطار دبي الدولي مجددًا على مكانته كمحرك رئيسي لتعزيز النمو الاقتصادي في دبي، حيث استقبل 44.9 مليون مسافر خلال النصف الأول من هذا العام، بزيادة قدرها 8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وخلال الربع الثاني وحده، استقبل مطار دبي الدولي 21.8 مليون مسافر، بزيادة قدرها 7.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وسجل إجمالي حركة طيران وصلت إلى 107,000. وكان شهر يناير الأكثر ازدحامًا، حيث استقبل مطار دبي الدولي 7.9 مليون مسافر.

ويعكس هذا الإنجاز مكانة مطار دبي الدولي كبوابة عالمية رئيسية، وذلك بفضل شبكة وجهاته الواسعة والمتنامية التي تربط دبي بأهم الأسواق الدولية. ويسهم هذا الدور الحيوي للمطار في تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للأعمال والسياحة، مما يعزز النمو الاقتصادي للإمارة.

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