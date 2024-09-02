«اتش اس بي سي» يعين أول إماراتية لقيادة الخدمات المصرفية

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن بنك HSBC عن تعيين شيخة المري رئيساً لشؤون تغطية الخدمات المصرفية العالمية في الإمارات العربية المتحدة لتكون بذلك أول إماراتية تتولى هذا المنصب القيادي في قطاع الخدمات المصرفية العالمية لدى HSBC في الإمارات.

وبصفتها عضواً أساسياً في فريق القيادة العليا لبنك HSBC الإمارات العربية المتحدة، ستقوم شيخة بدعم تنفيذ استراتيجية نمو البنك في الإمارات العربية المتحدة، والاستفادة من نقاط القوة التنافسية للبنك في أسواق رأس المال والاستشارات والتمويل المستدام لدعم الشركات والمؤسسات في تحقيق طموحاتها الدولية. وكانت شيخة تتولى في السابق منصب رئيس شؤون تغطية الخدمات المصرفية العالمية في دبي لدى البنك.

هذا وستقوم شيخة بقيادة أعمال تغطية الخدمات المصرفية العالمية وستعمل بشكل وثيق مع زملائها الإقليميين في مجالات المنتجات والقطاعات لدفع عجلة النمو لعملاء HSBC ذوي الأولوية عبر قطاع الخدمات المصرفية العالمية في الإمارات.

وستعمل شيخة المري تحت إدارة جوليان وينتزل، رئيس الخدمات المصرفية العالمية لدى بنك HSBC لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا من الناحية الوظيفية وتحت إدارة محمد عبد الرحمن المرزوقي، الرئيس التنفيذي لبنك HSBC الإمارات، على المستوى المؤسسي.

وقال محمد عبد الرحمن المرزوقي: «تتمتع شيخة بخبرة واسعة في تقديم خدمات متميزة لعملائنا وقيادة فرق عمل عالية الأداء. ويؤكد تعيينها مدى التزام HSBC برعاية وتطوير المهارات الإماراتية الصاعدة وعلى التزامنا في مواصلة تعزيز دعمنا لخطط النمو طويلة الأجل لعملائنا في الإمارات العربية المتحدة. ويمثل تعيين شيخة في هذا المنصب قيمة إضافية مهمة لفريق القيادة العليا لدينا بينما نواصل العمل على تنفيذ استراتيجية النمو لمجموعة HSBC في سوق الإمارات المهم».

من جانبها قالت شيخة المري: «إنها للحظة فخر بالنسبة لي أن أتولى قيادة أعمال تغطية الخدمات المصرفية العالمية في الإمارات. هدفنا هو تعزيز مكانتنا كبنك استثماري دولي رائد في المنطقة، وتنمية الممر التجاري الرابط بين الإمارات العربية المتحدة وآسيا، وتعميق تغطيتنا لصناديق الثروة السيادية. ولا يزال دعمنا للعملاء في التحول إلى الحياد الكربوني يمثل أولوية رئيسية لنا. وإني أتطلع قدماً للاستفادة من شبكتنا والخبرات والمهارات الدولية الاستثنائية لدينا لربط العملاء برأس المال والخبرة التي يحتاجونها لتعزيز خطط النمو لديهم».

وجدير بالذكر أن شيخة المري حاصلة على درجة الماجستير في التمويل من جامعة كامبريدج وتعمل في مجال الخدمات المالية منذ عام 2007، حيث بدأت مسيرتها لدى ناسداك دبي ثم انتقلت إلى جهاز الرقابة المالية في دبي قبل انضمامها إلى إدارة الخدمات المصرفية العالمية لدى بنك HSBC في عام 2014.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز