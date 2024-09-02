حديد الإمارات أركان تعلن عن تعيين رئيس مالي جديد للمجموعة

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شركة «حديد الإمارات أركان» عن تعيين مارك تونكينز في منصب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية للمجموعة اعتباراً من 2 سبتمبر 2024.

وقال المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة حديد الإمارات أركان، «نحن ممتنون للغاية لستيفن بوب على قيادته والتزامه بالتميز على مدار السنوات الماضية. ومع ترحيبنا بمارك في المجموعة، نتطلع إلى تجربته القيادية ورؤيته لمواصلة دفع استراتيجيتنا المالية إلى الأمام. وستساهم خبرة مارك في تعزيز خطط نمونا وترسيخ مكانتنا المالية وخصوصاً في ظل التطورات والمتغيرات التي تشهدها الأسواق العالمية».

كما تلتزم مجموعة حديد الإمارات أركان بالحفاظ على مسار نموها وتعزيز القيمة للمساهمين تحت القيادة المالية الجديدة لتونكينز.

وسيتولى تونكينز،، من خلال منصبه الجديد، مهام توجيه المبادرات المالية الاستراتيجية للمجموعة وتعزيز نموها المستمر في الأسواق العالمية.

أما ستيفن جيه بوب، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية السابق للمجموعة، فسيقوم بدور استشاري استراتيجي ضمن مكتب الرئيس التنفيذي للمجموعة، حيث كان له دور أساسي في حديد الإمارات أركان على مدى 17 عاماً، نجح خلالها في قيادة المجموعة في مراحل مهمة من مسيرتها، بما في ذلك تحقيق الاندماج الاستراتيجي والإدراج العام في وقت لاحق، كما أسهم بشكل كبير في نجاح الشركة وترسيخ مكانتها إقليمياً ودولياً.

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