شركة «سمت التجارية» تقود ثورة الطعام الياباني في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

برزت شركة «سمت التجارية» (Summit Trading) منذ تأسيسها في عام 1977 كمنارة لثقافة الطهي اليابانية في دولة الإمارات والسوق الأوسع لمنطقة الشرق الأوسط. وباعتبارها شركة توزيع الأغذية اليابانية الأكثر عراقة في المنطقة، لعبت شركة «سمت التجارية» دوراً محورياً في الترويج لمنتجات المطبخ الياباني الأصيلة، مما جعل تلك المنتجات تشكل عنصراً أساسياً في كل من المطاعم الراقية والمنازل.

وتحت قيادة الممثل والعضو المنتدب «شيرو اوهكوبو»، تواصل شركة «سمت التجارية» دفع حدود الابتكار في صناعة الأغذية، وتعزيز الروابط الثقافية بين اليابان ومنطقة الشرق الأوسط.

وقام «شيرو اوهكوبو» بتسخير إرثه الفريد وعلاقاته القوية في الترويج للطعام الياباني بحماسة تتجاوز حدود الأعمال. حيث تم تعيين «اوهكوبو» سفيراً للنوايا الحسنة للمطبخ الياباني من قبل وزارة الزراعة والغابات ومصايد الأسماك في اليابان، وكان في طليعة العديد من المبادرات المصممة لطرح النكهات الغنية والمتنوعة لليابان في منطقة الشرق الأوسط. وقد ساهمت جهوده في دفع نمو المطاعم اليابانية في المنطقة وخلق تقدير متزايد للمطبخ الياباني بين شرائح متنوعة من السكان.

ومن خلال إنخراطه في تنظيم والمشاركة في ندوات للترويج للأطعمة اليابانية، وفعاليات ومعارض ضخمة متخصصة بالمنتجات الغذائية، ساهم «اوهكوبو» بشكل ملحوظ في تعزيز التبادل الثقافي بين اليابان والإمارات . وقد كرّست مبادراته مكانة الطعام الياباني باعتباره رمزاً للصحة والجودة العالية والتميّز في الطهي، مما أدى إلى زيادة كبيرة في عدد المطاعم اليابانية في جميع أنحاء دولة الإمارات.

ووفقاً للبيانات التي جمعتها شركة «سمت التجارية»، فقد تضاعف عدد المطاعم اليابانية ثلاث مرات من 140 مطعماً فقط في عام 2013 إلى أكثر من 420 مطعماً في عام 2024، مع ملاحظة اتجاهات نمو مماثلة في بلدان مجاورة مثل قطر والسعودية.

وإدراكاً منها للطلب المتنامي على الأطعمة اليابانية، أطلقت شركة «سمت التجارية» مطعم «هينومارو شوكودو» في أبوظبي. حيث يقدم هذا المشروع الجديد تجربة تناول طعام رائعة تتيح لرواده تذوق أطباق يابانية تقليدية متنوعة، بما في ذلك عبوات «البينتو» و«السوشي» و«الرامين». وتتميز قائمة مطعم «سمت هينومارو شوكودو» بالتركيز على الأصالة واستخدام أجود المكونات اليابانية، لضمان أن تشكل كل قضمة انعكاساً حقيقياً لتراث الطهي الياباني.

وبالإضافة إلى تجربة تناول الطعام الداخلية المميزة، قام مطعم «سمت هينومارو شوكودو» أيضاً بتوسيع نطاق خدماته لتشمل تلبية خدمات التوصيل إلى المنازل. وبفضل تعاونه مع منصات توصيل طعام رئيسية، جعل المطعم من السهل أكثر من أي وقت مضى على المقيمين بمختلف أنحاء أبوظبي الاستمتاع بوجبات يابانية عالية الجودة وهم في راحة منازلهم. وتعكس هذه الخطوة التزام شركة «سمت التجارية» بتلبية الاحتياجات المتطورة لعملائها مع الحفاظ في الوقت نفسه على أعلى معايير الجودة.

وتعزيزاً لمهمتها المتمثلة في جعل الطعام الياباني في متناول الجميع، طرحت شركة «سمت التجارية» أيضاً متجر «سمت» الإلكتروني. حيث تقدم هذه المنصة الإلكترونية المبتكرة أكثر من 1000 نوع من المكونات الغذائية اليابانية، بما في ذلك اللحوم والأسماك والفواكه الطازجة والخضراوات. وتم تصميم متجر «سمت» الإلكتروني لتلبية متطلبات قاعدة متنوعة من العملاء، وهو متاح بلغات متعددة، من بينها اللغة العربية، كما يتميز بواجهة استخدام صديقة للمستخدم تُعزز من متعة تجربة التسوق عبر الإنترنت.

ومن شأن المخزون الواسع للمتجر الإلكتروني أن يضمن لك إمكانية العثور على جميع المكونات التي تحتاج إليها لإعداد أطباق يابانية أصيلة سواء كنت طاهياً متمرساً أو عادياً. وإضافة لذلك، تضمن شبكة التوصيل الواسعة للمتجر للعملاء في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة استلام طلباتهم بسرعة وكفاءة عالية، مع توافر خيار الدفع عبر الإنترنت لمزيد من الراحة.

وفي عام 2014، حققت الشركة علامة فارقة في مسيرتها عندما أصبحت أول شركة تستورد لحم الواغيو (اللحم البقري الياباني) الحلال إلى دبي، لتسجل سابقة تاريخية على صعيد منطقة الشرق الأوسط. وأعقب هذا الإنجاز نجاح الشركة أيضاً في توريد المنتج إلى قطر في عام 2015 والمملكة العربية السعودية في عام 2023.

ولعبت قيادة «شيرو اوهكوبو» دوراً محورياً في تحويل شركة «سمت التجارية» من موزّع تقليدي للمواد الغذائية إلى مركز ثقل ديناميكي في صناعة الأغذية بمنطقة الشرق الأوسط. وقد أتاح له فهمه العميق للثقافة اليابانية وسوق الشرق الأوسط التنقل بنجاح عبر تعقيدات الصناعة، وبالتالي ضمان محافظة شركة «سمت التجارية» على مركز الصدارة على صعيد الابتكار ورضا العملاء.

ويتضح نهج «اوهكوبو» العملي والتزامه بالتميز في كل جانب من جوانب عمليات «سمت التجارية». حيث ساهم تأثيره في ضمان نجاح الشركة بتلبية توقعات العملاء وتجاوزها، بدءاً من الاختيار الدقيق للمنتجات إلى تعزيز انسيابية وسلاسة شبكة الخدمات اللوجستية والتوزيع.

وبينما تواصل شركة «سمت التجارية» توسيع حضورها في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها، تحولت رؤية «شيرو اوهكوبو» المتمثلة في تعزيز التقدير الثقافي للمطبخ الياباني في المنطقة إلى واقع ملموس. ومن خلال جهوده الدؤوبة، لم يرتقي بمكانة الطعام الياباني فحسب، بل عزز أيضاً الروابط الثقافية بين اليابان والشرق الأوسط، مُمهداً الطريق لمستقبل واعد للمطبخ الياباني.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز