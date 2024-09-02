الأسهم الوقفية في "أوقاف دبي" تسجل 8.6 ملايين درهم بنهاية النصف الأول

المصدر: وام

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سجلت قيم الأسهم الوقفية في مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر في دبي، نمواً قياسياً بنهاية النصف الأول من العام 2024، حيث بلغت محفظة الأسهم الوقفية 8 ملايين و602 ألف و240 درهما، مقابل 590 ألفا و461 درهما بنهاية الفترة المماثلة من العام 2023.

وقالت إدارة الاستثمار في "أوقاف دبي" في بيان صحفي اليوم،:" إن الارتفاع في قيمة الأصول المالية جاء نتيجة لتزايد أعداد الواقفين المساهمين وقيمة الأسهم التي تعود لعدة شركات مساهمة لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية، وسوق دبي المالي".

وأكد سعادة علي محمد المطوع الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر في دبي، أن محفظة الأسهم الوقفية تسهم في تنويع أصول الوقف وتلبية الاحتياجات المجتمعية والتنموية وتتيح الأسهم الوقفية لأصحاب الأيادي البيضاء المشاركة بأموالهم في الأوقاف والاستثمار في مجموعة من الأوراق المالية والأصول المختارة.

وأفاد بأن عوائد الأسهم المالية الوقفية كاملة يتم صرفها وتوزيعها سنوياً على الوقف المستهدف، وفق شروط الواقفين على تعليم الطلبة غير القادرين وعلاج المرضى المحتاجين ومد يد العون للأرامل والأيتام وتمكين أصحاب الهمم، وغيرها من مختلف أوجه الخير في المجتمع.

وأضاف المطوع أن المؤسسة تتعاون مع الشركاء في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وسوق دبي المالي لإدارة واستثمار حساب وقف الأسهم الموحد وفق أعلى المعايير القياسية مع الحرص على تبني أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا المالية لخدمة أهداف المؤسسة في تنمية الوقف بما يسهم في الحفاظ على أموال الواقفين وتوسيع نطاق الشرائح المجتمعية المستفيدة.

يذكر، أن أوقاف دبي أطلقت عام 2018 حسابها الأول من نوعه لإدارة وقف الأوراق المالية "مبادرة خدمة وقف الأسهم"، الذي أتاح المجال أمام فئات المجتمع من المواطنين والمقيمين والمستثمرين في الأسهم والمنتجات المالية بتخصيص حصص من استثماراتهم كأوقاف، يعود ريعها إلى مشروعات المؤسسة المجتمعية والخيرية.

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