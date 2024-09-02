موانئ دبي العالمية تدخل عالم الخدمات اللوجستية في قطاعي التجزئة والأزياء

المصدر: البيان

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نجحت مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" في إنجاز عملية الاستحواذ على شركة "كارجو سيرفيسز فار إيست ليمتد" ((Cargo Services Far East Ltd.‎، المزود العالمي لخدمات سلاسل التوريد والتي تتخذ من هونغ كونغ مقراً لها.

وتُعتبر شركة "كارجو سيرفسيز فار إيست ليمتد" رائدة في الأنشطة اللوجستية المتكاملة بنقل المنتج من أرض المصنع إلى عتبة باب المتعامل. ويعمل لديها أكثر من 2,500 موظف في الصين الكبرى (الصين القارية، وتايوان، والمناطق الإدارية الخاصة هونغ كونغ وماكاو) وفي جميع أنحاء آسيا وأوروبا وجنوب أفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية.

وبتحقيق هذا الإنجاز الكبير، أصبح لدى مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" الآن أكثر من 115,000 موظف يعملون في أكثر من 800 موقع حول العالم. وبحلول نهاية هذا العام، ستدير الشركة أكثر من 200 مكتب للشحن لتغطي ما يصل إلى 95% من تدفقات التجارة العالمية.

وتأسست شركة "كارجو سيرفسيز فار إيست ليمتد" في عام 1989، وكانت من أوائل مزودي الخدمات اللوجستية الأجنبية الذين دخلوا السوق الصينية. وعلى مر العقود، نجحت الشركة في بناء محفظة أعمال واسعة من الحلول، من بينها إدارة طلبات الشراء من المصدر، وخدمات الشحن البحري والجوي، والتخزين في المستودعات لقطاعات متنوعة. ويشمل ذلك خدمات إدارة سلسلة التوريد المتطورة للغاية للمتعاملين في مجالات التجزئة والأزياء في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وأوروبا وجنوب أفريقيا وأستراليا ونيوزيلندا. كما وسّعت الشركة محفظة أعمالها لتقدِّم خدمات لوجستية متخصصة للرحلات البحرية على مستوى العالم.

وتتطلب قطاعات مثل السيارات، والكيماويات، والرعاية الصحية، والسلع سريعة التلف، والتجزئة، والتقنية، توفير حلول لوجستية مصممة خصيصاً لتلبية احتياجاتها الخاصة على أفضل وجه. وتتمحور إستراتيجية مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" حول ابتكار عروض متخصصة تواجه التحديات الخاصة بكل قطاع وتوفر الفرص المناسبة لكل قطاع. ويكمن هدف المجموعة في تقديم حلول شاملة وموجهَّة لكل قطاع من شأنها المساهمة في تعزيز الكفاءة والابتكار والنمو.

وتعليقاً على ذلك، صرح سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، قائلاً: " تُكمِل خبرة شركة "كارجو سيرفسيز فار إيست ليمتد" في مجال الخدمات اللوجستية وشبكتها العالمية بشكل مثالي حضورنا العالمي، وستكون إضافة قوية من شأنها الارتقاء بما نقدمه لمتعاملينا من خدمات. ومعاً، سنصنع قوة دافعة للتجارة على مستوى العالم، ومن خلال دمج نقاط قوتنا في التقنية ومحفظة الخدمات اللوجستية المتنامية والبنية التحتية الاستراتيجية، مع إضافة خبرات شركة "كارجو سيرفسيز فار إيست ليمتد" وشبكتها إلى خبرة مجموعتنا وشبكتها، سنتمكن من تقديم خدمات ذات قيمة لا مثيل لها للمتعاملين الذين يسعون إلى تعزيز الروابط التجارية القائمة أو دخول أسواق جديدة. إننا متحمسون للغاية للترحيب بزملائنا الجدد بإنضمامهم إلينا في هذه الخطوة المحورية في رحلتنا نحو مزيد من النمو."

كما أعرب جون لاو، المدير العام لمجموعة "كارجو سيرفسيز فار إيست ليمتد"، عن توافقه مع هذه الرؤية، مشدداً على أهمية الفوائد التي ستتحقق كنتيجة لتضافر الجهود، قائلًا: "بانضمامنا إلى مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، سنتمكن من الوصول إلى موارد وخبرات واسعة، مما سيمكننا من الاستمرار في تقديم خدمات الشحن والخدمات اللوجستية فائقة الجودة التي يطلبها متعاملونا. ونظرًا لأننا نتشارك رؤية وإستراتيجية واحدة، فإنني على ثقة من أن فرقنا ستعمل في جو يسوده التناغم لتحقيق النمو المطلوب."

وقد اكتملت عملية الاستحواذ رسميًا مع وجود خطط لإنجاز الدمج الكامل خلال الأشهر المقبلة. وسيعمل الفريق المجمّع على حشد كل الموارد المطلوبة لضمان عملية دمج سلسة، مع إعطاء الأولوية لاستمرارية العمليات وتلبية متطلبات المتعاملين على أفضل وجه. وسيواصل رجل الأعمال "جون لاو" العمل مع الشركة لضمان عملية انتقال سلسة، كما سيتولى منصبًا قياديًا رفيعًا لدى مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد".

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