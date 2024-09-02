7.74 % ارتفاع صادرات باكستان إلى الإمارات في يوليو

المصدر: دبي - البيان

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حلت الإمارات في المرتبة الثانية على قائمة الوجهات الرئيسة لصادرات المنتجات الباكستانية خلال يوليو من السنة المالية 2024 - 2025، متفوّقة على المملكة المتحدة، وذلك وفقاً لبيانات البنك المركزي الباكستاني. وصدّرت باكستان إلى الإمارات بضائع بقيمة 216.91 مليون دولار في شهر يوليو، مقابل 201.31 مليون دولار خلال الشهر ذاته العام الماضي، بزيادة قدرها 7.74%.

وسجّلت صادرات باكستان إلى المملكة العربية السعودية نحو 57.44 مليون دولار مقارنة بـ49.08 مليون دولار العام الماضي، بينما بلغت الصادرات إلى تركيا 33.76 مليون دولار مقابل 24.12 مليون دولار.

واحتفظت الولايات المتحدة بالمركز الأول كوجهة رئيسة لصادرات المنتجات الباكستانية، حيث بلغ إجمالي الصادرات إلى الولايات المتحدة خلال يوليو الماضي حوالي 476.01 مليون دولار، مقارنة بـ443.78 مليون دولار خلال يوليو 2023، مما يشير إلى زيادة بنسبة 7.26%.

واحتلت المملكة المتحدة المركز الثالث كوجهة للصادرات الباكستانية، حيث صدّرت باكستان إليها منتجات بقيمة 183.3 مليون دولار خلال يوليو الماضي، مقابل 151.55 مليون دولار العام الماضي.

وبين الدول الأخرى، بلغت صادرات باكستان إلى الصين 160.1 مليون دولار مقابل 153.74 مليون دولار العام الماضي، بزيادة 4.13%، بينما بلغت الصادرات إلى ألمانيا 135.46 مليون دولار مقابل 131.07 مليون دولار العام الماضي.

وخلال يوليو سجّلت الصادرات إلى هولندا 124.54 مليون دولار مقابل 110.05 ملايين دولار، وبلغت الصادرات إلى إيطاليا 96.02 مليون دولار مقابل 89.29 مليون دولار.

وسجّلت الصادرات إلى إسبانيا 106.7 ملايين دولار مقابل 115.69 مليون دولار العام الماضي.

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