«أداني بورتس» الهندية تستحوذ على 80 % من «أسترو» للشحن البحري بدبي

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة «أداني بورتس أند سبيشال إيكونوميك زون»، أكبر شركة للموانئ والخدمات اللوجستية في الهند، اتفاقها على شراء حصة قدرها 80 % في شركة «أسترو شيبينغ كومباني»، التي تتخذ من دبي مقراً لها، وذلك بمبلغ 185 مليون دولار، وذلك في إطار استراتيجيتها لتوسيع أسطولها، وتعزيز أرباحها، مما يضاعف قيمة الشركة إلى 235 مليون دولار.

ووفقاً لبيان رسمي صادر عن الشركة فإن «أسترو»، التي تأسست عام 2009، تعد من أبرز الشركات عالمياً في مجال تشغيل سفن الدعم البحري في الشرق الأوسط والهند وآسيا الشرق الأقصى وأفريقيا.

وتمتلك شركة «أسترو» أسطولاً مؤلفاً من 26 سفينة دعم بحري، بما في ذلك قاطرات التعليق، والعبارات ذات القاع المسطح، وسفن الدعم متعددة الأغراض، والسفن العاملة، كما تقدم خدمات إدارة السفن والخدمات التكميلية.

وفي السنة المالية المنتهية في 30 أبريل 2024 حققت شركة «أسترو» إيرادات بقيمة 95 مليون دولار، وأرباحاً تشغيلية بقيمة 41 مليون دولار، واختتمت السنة المالية برصيد نقدي صافي إيجابي.

وقال أشواني غوبتا، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة «أداني بورتس»: «إن الاستحواذ على شركة «أسترو» هو جزء من خطتنا لتوسيع نطاق عملياتنا البحرية، لتكون من بين أكبر شركات النقل البحري في العالم».

وأضاف أن «شركة أسترو» ستضيف 26 سفينة دعم بحري إلى أسطولنا الحالي الذي يضم 142 قاطرة ورافعة بحرية، كما سيوفر لنا ذلك الوصول إلى قائمة رائعة من عملاء الدرجة الأولى، وتعزيز وجودنا في الخليج العربي وشبه القارة الهندية وآسيا الشرق الأقصى. ونتطلع إلى العمل عن كثب مع فريق قيادة شركة «أسترو» وتوسيع نطاق المنصة الحالية.

وقال مارك همفريز، المدير الإداري لشركة «أسترو أوفشور»: «على مدار الخمسة عشر عاماً الماضية تمكنا من بناء مسار مثير للإعجاب للشركة، مدفوعاً بالاستثمارات الاستراتيجية في أسطول سفن الدعم البحري والعلاقات الوثيقة مع عملائنا».

وأضاف: «وتمثل هذه الشراكة مع شركة نقطة تحول مهمة بالنسبة لنا. معاً يمكننا تسريع النمو لزيادة الحجم والتنوع في أسطولنا، وتوسيع نطاقنا الجغرافي، وتقديم المزيد من الحلول الشاملة لعملائنا».

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