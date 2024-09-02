«نومورا» تتوسع بدبي للاستفادة من تدفقات الأثرياء

المصدر: دبي - البيان

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تعتزم مجموعة نومورا القابضة ومقرها طوكيو والعاملة في مجال الخدمات المالية وإدارة الأصول والثروات التوسع في دبي، وتسعى المجموعة إلى تعيين المزيد من المصرفيين المتخصصين في إدارة الثروات في دبي. تأتي هذه الخطوة في إطار سعي الشركة الحثيث لزيادة أصول الثروات التي تديرها خارج اليابان إلى 35 مليار دولار بحلول عام 2025.

وتتوقع الشركة إضافة 3 أو 4 مديري علاقات في دبي بحلول نهاية 2024، إضافة إلى عدد موظفيه الحالي هناك الذي يبلغ 10 أشخاص، وفقاً لما قاله رافي راجو، رئيس إدارة الثروات الدولية في نومورا. وأضاف: «المنطقة بأكملها شهدت نمواً هائلاً، لكن دبي تبقى أكبر منطقة نمو في مجال إدارة الثروات مع تواصل التدفق الكبير من الأثرياء على الإمارة أكثر من المراكز الأخرى هناك».

وأشار إلى أن «نومورا» بدأت مؤخرا أعمال إدارة الثروات في دبي حيث توسع السوق هناك بدرجة كبيرة. وهناك مواهب وافرة لاستقطابها من الشركات المالية العالمية الأخرى. وقال راجو إن الشركة واثقة بتحقيق هدفها البالغ 35 مليار دولار، والذي يمثل زيادة بنسبة 46% عن مستواها الحالي البالغ 24 مليار دولار لأصول الثروات خارج اليابان.

وتابع راجو، الذي يقود القسم منذ عام 2020: «الديناميكية التجارية الحالية تشير إلى أن إدارة الثروات الدولية لا ترى أي عائق لتحقيق خطتها متوسطة الأجل». ومثل العديد من الشركات المالية الأخرى، تحاول نومورا التعمق في إدارة الثروات، التي شكلت حوالي نصف دخلها قبل الضريبة في السنة المالية الماضية.

ويُنظر إلى أن هذا القطاع أكثر استقراراً من التداولات المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بأداء الأسواق، لكن نومورا تواجه منافسة شرسة من أكبر مديري الثروات العالميين الذين توسعوا أيضاً في هونغ كونغ وسنغافورة والشرق الأوسط.

وبالنسبة لأعمال إدارة الثروات خارج اليابان، تركز نومورا على جذب رواد الأعمال كعملاء من خلال الاستفادة من أسواقها العالمية وأعمالها الاستثمارية المصرفية، وفقاً لما قاله. وقال راجو إن أعمال إدارة الثروات الدولية في الشركة حققت 14 مليار دولار من الأموال الجديدة الصافية من العملاء وفتحت حوالي 2000 حساب جديد على مدار السنوات الثلاث الماضية.

وقد تمكنت من توسيع شبكة عملائها من خلال الاستفادة من الطلب على الاستثمار في اليابان. وقال راجو إن سعر صرف الدولار مقابل الين الجذاب قدم أيضاً «نقطة قيمة جيدة جداً للعملاء للاستثمار في اليابان».

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