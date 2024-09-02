«أساس» تبدأ أعمال الطرق بمشروع «أراضي البليدة» في الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

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بدأت شركة «أساس العقارية» تنفيذ أعمال الطرق لمشروع «أراضي البليدة» السكني والتجاري بتكلفة إجمالية تبلغ 98 مليون درهم.

وأعلنت الشركة، وهي الذراع العقارية لمصرف الشارقة الإسلامي، إطلاق باقة جديدة وتسهيلات مرنه للسداد في حال شراء مجموعة من الأراضي بالمشروع الذي يقع على شارع مليحة، بالقرب من ضاحية السيوح السكنية بالشارقة، ويتيح التملك الحر للجنسيات العربية.

وقال المهندس أحمد الأميري، مدير عام شركة «أساس العقارية»: إن مقاول المشروع باشر بتنفيذ أعمال الطرق في المشروع، مشيراً إلى توفير حلول مرنة تواكب المتطلبات الحالية في قطاع التطوير العقاري.

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