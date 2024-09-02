«برينبيز للحلول» تستثمر 50 مليون درهم في أسواق الإمارات

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة «برينبيز للحلول» الهندية، الشركة الأم لعلامة «فيرست كراي التجارية» عن استثمار بقيمة 50 مليون درهم في شركتها التابعة بالإمارات.

وفي إفصاح للبورصة، قالت الشركة إن مجلس إدارتها وافق على ضخ استثمارات إضافية بقيمة 50 مليون درهم بشركة «فيرست كراي للإدارة» بالإمارات، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لها، كما ستستثمر مبلغاً إضافياً بحدود 31 مليون ريال في السعودية.

وتم تأسيس الشركة التابعة في الإمارات في أبريل 2019. ويبلغ رأسمالها 240 مليون درهم، وبلغ حجم أعمالها، في السنة المنتهية في 31 مارس الماضي 1.66 مليار درهم.

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