«إير ووتر» تطلق منشأة للمياه العذبة من الهواء بـ«دبي الصناعية»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «إير ووتر»؛ الشركة المتخصصة عالمياً في مجال تحويل الهواء إلى مياه، إطلاق منشأتها الجديدة في مدينة دبي الصناعية، التي من المتوقع أن تنتج أكثر من 100,000 لتر من مياه الشرب يومياً.

ونظراً لأن موارد المياه العالمية تواجه ضغوطاً متزايدة، تقدم «إير ووتر» حلاً لتوليد مياه شرب عذبة غنية بالمعادن من رطوبة الهواء.

وستضم منشأة مدينة دبي الصناعية الجديدة، التي من المقرر أن تعمل بكامل طاقتها في الربع الرابع من العام الجاري، 50 وحدة من أجهزة A1R3000، التي تنتج كل منها 3000 لتر من مياه الشرب يومياً، التي تعادل إنتاج يومي يمكن أن يصل إلى 120 ألف لتر.

وقال ديف كوبيت، الرئيس التنفيذي للعمليات العالمية: «ارتقت الإمارات بمكانتها العالمية من خلال تحديد الثغرات، وتقديم الحلول المناسبة لها على مدار الخمسين عام الماضية. وتتوافق منشأتنا في مدينة دبي الصناعية الجديدة مع هذا الإرث مع قدرتها على إنتاج أكثر من 100,000 لتر من المياه يومياً.

ويعتبر افتتاح المنشأة الجديدة حدثاً مهماً يوسع طاقتنا الإنتاجية، ويسد فجوة السوق، ويضع معياراً جديداً لاستدامة مياه الشرب في الدولة».

تقنيات رائدة

وتساعد التقنيات الرائدة من «إير ووتر» على تحقيق الأهداف الرئيسية للدولة في العديد من القطاعات، تماشياً مع استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036، من خلال أجهزتها «A1R30» و«A1R100»، التي تولد 30 و100 لتر من مياه الشرب النقية يومياً على التوالي.

وشكلت الشركة شراكات رئيسية لإحداث تغيير دائم مع كيانات جغرافية، بما في ذلك جوتن وأدنوك وفنادق ومنتجعات هيلتون وقصر الإمارات، وتشغل المنشأة الجديدة في مدينة دبي الصناعية موقعاً استراتيجياً.

وستكون «إير ووتر» مجهزة بالكامل، وعلى أتم استعداد لتسريع أهداف الأعمال والمعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات لكل من المدارس الحالية والجديدة والمكاتب الحكومية، بالإضافة للشركات الخاصة والبنية التحتية الشاملة للنقل في البلاد. وتوجد أجهزة «إير ووتر» في العديد من محطات المترو في دبي، ومناطق الاستراحة الخاصة بسائقي توصيل الطعام، وتعتبر جهودها الفعالة مجرد بداية المشوار لتوفير حلول مياه الشرب.

وقال روب بين، المدير الإداري للإمارات للشركة: «من المتوقع أن تزداد الحاجة إلى المياه بنسبة 30% خلال العقد المقبل. وتعكس منشأتنا الجديدة توسعنا في القدرة الإشغالية، وهدفنا الأساسي لتسهيل وتغيير مسار الحصول على مياه عذبة ومستدامة للشرب في الدولة، ويكمن ذلك من خلال قدرتنا على تحويل الهواء لمياه شرب عذبة ونظيفة بدون الحاجة لبنية تحتية أو لاستخدام البلاستيك».

وتضم المنشأة الجديدة في مدينة دبي الصناعية خمسة مواقع تمتد على آلاف الأمتار المربعة، وستساعد في تحقيق أهداف استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050 عن طريق التخلص من الحاجة إلى القارورات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد والبنية التحتية المكلفة، وتقليل الانبعاثات الكربونية بشكل عام.

واختتم أليكس غاي، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ«إير ووتر»: «تعتبر المياه المورد الوحيد الذي يربطنا جميعاً، ومهمتنا قائمة على إعادة تعريف كيفية وصول العالم إلى هذا المورد الحيوي، بدءاً من قطرة واحدة إلى المدن بأكملها.

وتعتبر المنشأة الجديدة في مدينة دبي الصناعية دليلاً على التزامنا، وما زلنا في بداية المشوار في اكتشاف ما إمكان تحقيقه مع الدعم المتواصل من الشركاء والمستثمرين».

وتواصل شركة «إير ووتر» الابتكار والدعم المالي الأخير من «تاو كابيتال»، الذي يعزز دورها كعنصر أساسي في مستقبل الإمارات المستدام، وتتيح الحلول اللامركزية للشركة لتوفر مياه الشرب العالية الجودة مع درجة حموضة 7.3، ومحتوى معدنياً محسناً، وتضع معايير جديدة لجيل قادم من مرافق المياه والأمن المائي.

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