مؤشر سوق دبي الأفضل خليجياً منذ بداية العام

المصدر: دبي - البيان

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ساهم الأداء الشهري في تعزيز مكاسب مؤشر سوق دبي المالي من بداية العام 2024 حتى تاريخه، ليأتي مؤشر سوق دبي المالي في صدارة الأسواق الخليجية بتسجيليه نمواً بنسبة 6.5%، حيث واصل السوق تسجيل مكاسب للشهر الثالث على التوالي، كما سجل ثاني أكبر مكاسب شهرية على مستوى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي في أغسطس 2024. إذ سجل المؤشر نمواً بنسبة 1.3% لينهي تداولات الشهر مغلقاً عند مستوى 4325 نقطة.

أما على صعيد المؤشرات القطاعية، فسجلت 4 من أصل 8 مؤشرات قطاعية نمواً خلال الشهر، بحسب تقرير «كامكو إنفست».

يُعزى نمو مؤشر سوق دبي خلال الشهر بصفة رئيسة إلى المكاسب التي سجلها المؤشر المالي ذو الثقل الوزني الكبير، الذي سجل ارتفاعاً بنسبة 1.8% في أغسطس 2024، لينهي تداولات الشهر مغلقاً عند 3170 نقطة.

ويعزى نمو المؤشرات المالية بشكل رئيس إلى نمو أسعار أسهم قطاعي البنوك والتأمين، التي تتميز بثقلها الوزني الكبير بما في ذلك بنك الإمارات للاستثمار 5% وبنك دبي الإسلامي 5.5%.

وفي هذا السياق، سجل مؤشر القطاع الصناعي أكبر مكاسب شهرية بنسبة 3.9% لينهي تداولات الشهر مغلقاً عند 2979.1 نقطة على خلفية المكاسب التي سجلها سهم شركة باركين الذي ارتفع بنسبة 11.3% تقريباً في أغسطس 2024. وجاء مؤشر قطاع الاتصالات في المرتبة الثانية كأكبر الرابحين خلال الشهر بمكاسب بلغت نسبتها 3.8% بعد أن سجل سهم شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، ارتفاعاً بنسبة 3.8% في أغسطس 2024.

أبوظبي

وسجل مؤشر فوتسي أبوظبي انخفاضاً هامشياً بنسبة 0.6% في أغسطس 2024 ليشهد بذلك أول تراجع شهري له بعد شهرين متتاليين من المكاسب، ولينهي تداولات الشهر مغلقاً عند 9.284 نقاط.

كما أدى هذا الأداء الشهري إلى تعميق خسائر المؤشر من بداية العام 2024 حتى تاريخه ليصل إلى 3.1% بنهاية أغسطس 2024.

وعلى مستوى المؤشرات القطاعية العشرة، سجلت ستة مؤشرات قطاعية خسائر بينما حققت المؤشرات الأربعة المتبقية مكاسب خلال الشهر. وجاء مؤشر قطاع الرعاية الصحية في الصدارة بتسجيله أكبر انخفاض على مستوى المؤشرات القطاعية في أغسطس 2024 بتراجعه بنسبة 8.4% لينهي تداولات الشهر مغلقاً عند 2612.5 نقطة. ويعزى هذا التراجع إلى انخفاض سعر سهم شركة برجيل القابضة، بنسبة 7.9% خلال الشهر.

من جهة أخرى، جاء مؤشر قطاع الاتصالات في صدارة المؤشرات القطاعية الرابحة في أغسطس 2024 بارتفاعه بنسبة 10.2% لينهي تداولات الشهر مغلقاً عند 4.476 نقاط فيما يعزى بصفة رئيسة إلى القفزة التي شهدها سعر سهم مجموعة الإمارات للاتصالات بنسبة 10.7%.

بالإضافة إلى ذلك، ارتفع مؤشر قطاع المواد الأساسية بنسبة 3.8%، ليحتل بذلك المركز الثاني على مستوى المؤشرات القطاعية من حيث المكاسب الشهرية، وذلك بعد أن سجلت كلتا الشركتين المدرجتين ضمن المؤشر مكاسب خلال الشهر.

خليجياً

وشهدت أسواق الأسهم الخليجية أداء متبايناً في أغسطس 2024 بعد تعافٍ بمعدل محدود مقارنة بالانخفاض الحاد الذي سجلته بداية الشهر. ويعزى تراجع مؤشر مورجان ستانلي الخليجي بنسبة 4% في بداية الشهر بصفة رئيسة إلى المخاوف المتعلقة بالاقتصاد العالمي بعد أن أشار أحدث بيانات تقارير الوظائف في الولايات المتحدة إلى تصاعد الضغوط الانكماشية، التي سيكون لها تأثيرها على بقية الاقتصادات العالمية الكبرى. إلا أنه على الرغم من ذلك، شهدت معظم الأسواق انتعاشاً سريعاً بعد أن أشارت تعليقات صناع السياسة إلى اتخاذ خطوة أكثر حدة خلال الأشهر المقبلة لمسار خفض أسعار الفائدة، وتظهر تقديرات الإجماع الآن قيام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفضها ثلاث مرات على الأقل بنهاية العام الحالي. كما تأثرت الأسواق الخليجية بتصاعد القضايا الجيوسياسية الإقليمية.

وانخفض مؤشر مورجان ستانلي الخليجي هامشياً بنسبة 0.2% خلال الشهر، مما يعكس الأداء المتباين على مستوى الدول المختلفة. وكانت عُمان الأفضل أداء على مستوى الأسواق الخليجية خلال الشهر بتسجيلها مكاسب بلغت نسبتها 1.8% وجاءت بعد شهرين متتاليين من الانخفاض. وتبعتها دبي بنمو بلغت نسبته 1.3%، تليها قطر والسعودية أيضاً بمكاسب ضئيلة.

وأدى الانخفاض الشهري الذي شهدته الأسواق الخليجية في شهر أغسطس 2024 إلى بقاء المؤشر الخليجي في المنطقة الحمراء من بداية العام 2024 حتى تاريخه بنسبة تراجع وصلت إلى 1.2%. إلا أن تلك الانخفاضات تركزت بصفة رئيسة في مؤشرات بورصتي أبوظبي وقطر بينما كانت بقية الأسواق في المنطقة الخضراء.

أما على صعيد أداء قطاعات السوق المختلفة لهذا الشهر، فأنهت معظم المؤشرات القطاعية تداولات الشهر في المنطقة الخضراء، فيما كان التراجع من نصيب قطاعين فقط هما إنتاج الأغذية والمواد الأساسية بنسبة 3% و1.4%، على التوالي. وجاء مؤشر قطاع الأدوية في الصدارة بتسجيله أكبر مكاسب خلال الشهر بنسبة 14.5%، تبعه كل من قطاعي الاتصالات والتجزئة بمكاسب بلغت نسبتها 8.1% و4.6%، على التوالي.

السعودية

وسجل المؤشر العام للسوق السعودية (تاسي) مكاسب هامشية للشهر الثالث على التوالي في أغسطس 2023 مما يعكس تأثر السوق بأرباح الشركات التي تم الإعلان عنها مؤخراً وارتفاع أسعار الطاقة إلى جانب الصراع الجيوسياسي في المنطقة الذي أثر على معنويات المستثمرين. وبلغ المؤشر القياسي ذروته ووصل إلى أعلى مستويات الإغلاق عند 12,262.6 نقطة في 25 أغسطس 2024، إلا أنه اتجه في الغالب نحو الانخفاض خلال بقية الشهر لينهي تداولات الشهر مغلقاً على انخفاض بنسبة 0.3% عند 12,145.15 نقطة. هذا ودفع الأداء الشهري مؤشر تاسي من بداية العام 2024 حتى الآن إلى المنطقة الإيجابية عند 1.5%، وهي أصغر مكاسب في الأسواق الخليجية.

قطر

وحققت بورصة قطر مكاسب هامشية في أغسطس 2024، بما يتسق مع الأداء العام لمعظم الأسواق الخليجية. وأنهى مؤشر بورصة قطر تداولات الشهر مغلقاً عند 10,203.0 نقطة ومسجلاً مكاسب شهرية بنسبة 0.5%. وشهد مؤشر بورصة قطر لجميع الأسهم أداء أفضل قليلاً وسجل مكاسب شهرية بنسبة 1.2% في أغسطس 2024 مما يشير إلى اهتمام المستثمرين بقطاعات السوق المختلفة بصفة عامة. وفي ظل التراجع الذي سجلته البورصة في أغسطس 2024، وصل تراجع مؤشر بورصة قطر من بداية العام 2024 حتى تاريخه إلى نسبة 5.8%، وهو الأعلى على صعيد الأسواق الخليجية. في حين استقر مؤشر بورصة قطر لجميع الأسهم تقريباً دون تغير يذكر، بانخفاض هامشي بنسبة 0.1%. وعلى عكس المؤشر الرئيس، عكس الأداء الشهري للمؤشرات القطاعية تسجيل معظم القطاعات مكاسب شهرية.

الكويت

ولم تشهد بورصة الكويت تغيراً يذكر في أغسطس 2024، حيث إن الانخفاض الحاد الذي عانت منه البورصة في بداية الشهر عوضه جزئياً بعض المكاسب التدريجية خلال الفترة المتبقية من الشهر. وكان أداء مؤشرات البورصة متبايناً، مع تركيز الأداء الإيجابي مرة أخرى على الأسهم السائلة في السوق الرئيس، في حين تراجع أداء السوق الأول. وانخفض مؤشر السوق الرئيس 50 بنسبة 0.6% خلال الشهر، في حين سجل مؤشر السوق الرئيس مكاسب هامشية بنسبة 0.03%. من جهة أخرى، انخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 1%، مما أدى إلى انخفاض مؤشر السوق العام بنسبة 0.8%.

أما على صعيد الأداء من بداية العام 2024 حتى تاريخه، ما تزال جميع قطاعات السوق في المنطقة الخضراء مع ارتفاع مؤشر السوق الرئيس بنسبة 9% يليه ارتفاع مؤشر السوق الرئيس 50 بنسبة 7.6%. كما سجل كل من مؤشر السوق العام ومؤشر السوق الأول نمواً بنسبة 5.3% و4.6%، على التوالي.

البحرين

وواصلت بورصة البحرين تراجعها للشهر الثالث على التوالي في أغسطس 2024، وإن كان بمعدل هامشي. وسجل المؤشر العام انخفاضاً هامشياً بنسبة 0.6% وأنهى تداولات الشهر مغلقاً عند 1957 نقطة. وظل المؤشر واقعاً تحت الضغوط معظم فترات الشهر، حيث شهد انخفاضاً حاداً خلال الأسبوع الأول من الشهر. وانعكس الانخفاض أيضاً على الأداء القطاعي، حيث سجلت معظم القطاعات خسائر شهرية.

أما في ما يتعلق بالأداء من بداية العام 2024 حتى تاريخه، فلم يشهد المؤشر العام للبورصة تغيراً يذكر بعد أن تلاشت المكاسب المسجلة من بداية العام حتى مايو 2024 تماماً بعد أن محتها الخسائر المسجلة على مدار ثلاثة أشهر بدءاً من يونيو 2024 إلى أغسطس 2024، وسجل المؤشر تراجعاً بنسبة 0.7%.

عُمان

وبعد أن شهد انخفاضات خلال الشهرين السابقين، شهد مؤشر سوق مسقط 30 ارتفاعاً بنسبة 1.8% في أغسطس 2024 ليغلق الشهر عند 4746 نقطة . وفي ما يتعلق بالأداء منذ بداية العام، فقد ارتفع المؤشر بنسبة 5.1%.

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