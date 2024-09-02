103.5 آلاف مستفيد من 260 فعالية توعية نفذتها «الاتحادية للضرائب» في 18 شهراً

المصدر: أبوظبي - البيان

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بلغ عدد المستفيدين من فعاليات التوعية الضريبية التي نفذتها الهيئة الاتحادية للضرائب خلال العام الماضي والشهور الستة الأولى من العام الحالي أكثر من 103.5 آلاف مشارك في الفعاليات الحضورية وعبر تقنية الاتصال المرئي عن بُعد التي بلغ عددها نحو 260 فعالية متنوعة حضورية وافتراضية.

وأكدت الهيئة أنها حافظت على مستويات مرتفعة لمعدلات الرضا عن فعالياتها، مشيرة إلى أن نسبة رضا المشاركين عن فعاليات التوعية الضريبية بلغت 94 % خلال العام الحالي مقارنة بنسبة رضا بلغت 92 % العام الماضي و88 % في عام 2022.

وأشارت في بيان صحافي إلى أن عدد المستفيدين من فعاليات التوعية الضريبية التي نفذتها الهيئة شهد ارتفاعاً كبيراً خلال الشهور الستة الأولى من العام الحالي وتجاوز 30.5 ألف مشارك في 70 فعالية حضورية وعبر الاتصال المرئي عن بُعد مقابل نحو 19 ألف مشارك في 80 فعالية خلال الفترة ذاتها من عام 2023 بنمو تخطى 61 %، حيث تم توسيع قاعدة المستفيدين من هذه الفعاليات بالوصول إلى 11.6 ألف مستفيد أكثر من عدد المستفيدين في النصف الأول من العام الماضي.



27 فعالية حضورية

وأضافت الهيئة إن عدد المستفيدين من 27 فعالية حضورية نفذت خلال الشهور الستة الأولى من العام الحالي بلغ نحو 3 آلاف مشارك مقابل 2.28 ألف مشارك في 23 فعالية حضورية خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بينما ارتفع عدد المستفيدين من 43 فعالية نفذتها الهيئة عن بُعد إلى نحو 27.6 ألف مشارك مقابل 16.67 ألف مشارك في 57 فعالية عن بُعد خلال النصف الأول من عام 2023.

وأكد خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب حرص الهيئة على تنويع قنواتها وأدوات التوعية للوصول إلى الفئات المعنية في مجتمع الأعمال في جميع إمارات الدولة، مشيراً إلى أنه من أهم المجالات التي تم التركيز عليها خلال العام الحالي إشراك قطاعات الأعمال بأفكارهم ومقترحاتهم للتطوير المستدام لخدمات الهيئة، بما يتواكب مع برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية» الذي يهدف للارتقاء بمستويات الكفاءة والجودة والمرونة، وتبسيط وتقليص الإجراءات الحكومية وإلغاء الإجراءات والاشتراطات غير الضرورية.

وأضاف أن هذا التوجه يأتي انطلاقًا من إدراك الهيئة لأهمية التواصل المستمر مع الجهات المعنية بالقطاعين الحكومي والخاص، والتعرف على آراء ممثلي قطاعات الأعمال وتفعيل مُساهماتهم في خطط التطوير المُستدام لخدمات الهيئة موضحًا أن الهيئة بدأت بإطلاق العديد من المُبادرات لتسريع الإجراءات الضريبية للمُساهمة في برنامج "تصفير البيروقراطية الحكومية"، وتلبية مُتطلبات خطط التحول الرقمي لتقديم الخدمات الضريبية وفقاً للخطط الموضوعة، تماشياً مع الأولويات والتوجهات الحكومية.

وقال البستاني: إن الهيئة تحرص خلال حملاتها التوعوية على التعريف بهذه الخطط وعمليات التطوير المُستمرة التي يتم تنفيذا للارتقاء المتواصل بالبيئة التشريعية والإجرائية الضريبية، والتعريف بالمشاريع التحوُّلية المتنوعة التي تطلقها الهيئة لتطوير الخدمات الرقمية بإجراءات تحوُّل فعَّالة لتسريع إنجاز خدماتها، والحد من الاستخدامات الورقية، وتخفيض عدد المستندات المطلوبة قدر الإمكان، وغيرها من تسهيلات خدمية لتحقيق أثر ملموس خلال فترات زمنية قصيرة.

«ثقافة التسجيل»

وأشارت الهيئة الاتحادية للضرائب إلى أنه من بين مبادرات التوعية الرئيسية التي تم استحداثها خلال النصف الأول من عام 2024؛ فعاليات ورش عمل «ثقافة التسجيل» التي استفاد منها 641 مشاركاً، فيما تم تنفيذ 6 ورش عمل حول «تصفير البيروقراطية الحكومية» استفاد منها 93 مشاركاً بلغت نسبة رضاهم 100 %، كما تم خلال الشهور الستة الأولى من العام الحالي عقد سلسلة ورش العمل حول ضريبة الشركات استفاد منها 8.22 آلاف مشارك.

وأضافت الهيئة أنه تم كذلك تنظيم مجموعة من ورش العمل المتنوعة ضمن حملة «شهادة الموطن الضريبي» استفاد منها 1.19 ألف مشارك، وضمن حملة «الدعم الضريبي» للرد على استفسارات المعنيين بالنظام الضريبي استفاد منها 223 مشاركاً، وضمن حملة «المدارس والجامعات» استفاد منها 203 من المشاركين، وضمن حملة «مسكني» للتعريف بإجراءات استرداد المواطنين لضريبة القيمة المضافة المدفوعة عن بناء مساكنهم الجديدة استفاد منها 126 مشاركاً، وضمن حملة «مساجد» للتعريف بإجراءات استرداد ضريبية القيمة المضافة المدفوعة عن بناء وتشغيل المساجد استفاد منها 14 مشاركاً، حول «المخالفات والجرائم الضريبية» استفاد منها 417 مشاركاً.

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