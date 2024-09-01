63.9 ألف حساب جديد للمستثمرين في سوق دبي خلال 8 أشهر بنمو 83.5%

المصدر: دبي- محمد عباس

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أضافت شركات الوساطة في سوق دبي المالي 63 ألفاً و899 حساباً جديداً للمستثمرين خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري 2024 بنمو 83.5 في المائة مقارنة بـ34 ألفاً و818 حسابا خلال الفترة نفسها من عام 2023، وسط إقبال كبير من المستثمرين على الإدراجات الجديدة ومن بينها «باركن» و«سبينس» وهو ما أسهم في تعزيز جاذبية السوق وجذب شرائح جديدة من المستثمرين.

الحسابات الجديدة

ووفق رصد «البيان»، استناداً إلى بيانات سوق دبي المالي، توزعت الحسابات الجديدة بواقع 4465 حساباً في يناير و5557 حساباً في فبراير و16574 حساباً في مارس، و9957 حساباً في أبريل و8026 حساباً في مايو و6223 حساباً في يونيو و5543 حساباً في يوليو و7554 حسابا في أغسطس الماضي الذي سجل عدد الحسابات الجديدة فيه ارتفاعاً على أساس سنوي بنسبة 76.5 في المائة مقارنة بنحو 4295 حساباً جديداً في أغسطس 2023.

الشركات

واستحوذت شركة «بي إتش إم كابيتال» على النصيب الأكبر من حسابات المستثمرين الجديدة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري بواقع 24.3 ألف حساب، ثم «الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية» بواقع 15.38 ألف حساب، ثم «الرمز كابيتال» 8012 حسابات، يليه «أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية» 3995 حسابات.

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