«مفازا للاستثمار» تضخ 100 مليون درهم في مشاريع بدبي

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

حققت شركة «مفازا للاستثمار»، التي تتخذ من دبي مقراً لها، تقدماً ملحوظاً في أعمالها خلال الفترة الماضية، حيث استثمرت في أكثر من 10 قطاعات أعمال، وتعاملت مع ما يقرب من 12 شركة، كجزء من عمليات إعادة هيكلة الاستثمار والأعمال الخاصة بها، وتستعد الشركة لمزيد من التوسع على مدى السنوات الخمس المقبلة، حيث تخطط لنمو كبير في محفظتها، باستثمار 100 مليون درهم في قطاعات العقارات والعيادات الصحية والتعليم.

وأكد الدكتور عبد السلام محمد عالم الفضاء الهندي، رئيس مجلس إدارة شركة مفازا للاستثمار أن: «دبي استطاعت أن تحقق التنمية المستدامة، وتواكب آخر التطورات التي يشهدها العالم، بما فيها ثورة الذكاء الاصطناعي، وهو ما جعلها محطة مهمة لكبار رجال الأعمال الذين عملوا على التعاون المشترك مع الإمارات على أكثر من صعيد، خاصة أن دبي تعمل على تذليل الصعوبات أمام المستثمرين، وتساعد على توسيع التعاون التجاري المشترك، والاستثمار في القطاعات كافة».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز