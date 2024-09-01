إطلاق «شورلاين» في جزيرة المرجان برأس الخيمة

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة داماك العقارية عن توسعها في دولة الإمارات عبر إطلاق أول مشاريعها في إمارة رأس الخيمة «شورلاين من داماك».

ويتكون المشروع الذي يقع في جزيرة المرجان، من 17 طابقاً ويضم وحدات سكنية فاخرة مؤلفة من غرفة وغرفتين وثلاث غرف نوم وشقق دوبليكس، وتم تصميم المشروع بالتعاون مع الفنان العالمي فينسنت فودمر الشهير بمجموعته الفاخرة بابوليكس (BABOLEX)، ويتميز التصميم بأنه يجمع بين التفاصيل الفنية المعاصرة والفخامة، بما يوفر أعلى درجات الراحة للسكان.

يعد هذا التعاون هو الثاني بين داماك وبابوليكس، بعد مشروع «كورال ريف من داماك» في دبي.

يأتي هذا المشروع تأكيداً على التزام داماك بنهجها الراسخ في خلق تجارب عيش فاخرة تجمع بين الفخامة والتصاميم المعاصرة، حيث يقدم «شورلاين من داماك» الذي يقع في الجزيرة 4 ضمن جزيرة المرجان مجموعة متنوعة من الوحدات السكنية.

وقال محمد الطحاينة، المدير العام للمشاريع في داماك: «نحن سعداء بدخول إمارة رأس الخيمة من خلال مشروعنا الرائد شورلاين من داماك في جزيرة المرجان، حيث سنعمل على تقديم تجارب معيشة فاخرة واستثنائية في هذه الإمارة، التي تشهد نمواً متسارعاً، وباتت وجهة رئيسية للعيش الفاخر، وقبلة للمستثمرين.

ما يميز هذا المشروع الجديد هو موقعه الحيوي على الواجهة البحرية، وإطلالاته المباشرة على الخليج العربي، وقربه من المعالم الرئيسية في المنطقة، بالإضافة إلى تصميمه العصري المستوحى من تعاوننا مع مجموعة بابوليكس الفاخرة، لذا نحن على ثقة بأن هذا المشروع سيكون استثنائياً بكل شيء».

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