«ترينت» الهندية تطلق بدبي علامتها التجارية للأزياء «زوديو»

المصدر: دبي - البيان

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اختارت شركة ترينت التابعة لـ «راتان تاتا» الهندية دبي لإطلاق علامتها التجارية للأزياء «زوديو» مما يمثل إنجازاً مهماً لعملاق التجزئة الهندي، وتحت قيادة نويل تاتا، وافتتحت العلامة التجارية أول فروع «زوديو» في سيليكون سنترال مول التابع لمجموعة اللولو العالمية في واحة دبي للسيليكون، وتتراوح مساحة متاجر زوديو عادة من 7000 إلى 10000 قدم مربع.

ويأتي قرار ترينت بتوسيع عملياتها في الخارج في أعقاب نمو محلي كبير، ففي السنة المالية 2023-2024، سجلت الشركة زيادة ملحوظة بنسبة 50% في المبيعات، لتصل إلى مليون ونصف المليون دولار.

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