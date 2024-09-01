36.2 % نمو الشقق الفندقية الفاخرة بدبي في 6 سنوات

المصدر: دبي – لؤي عبدالله

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ارتفع عدد الشقق الفندقية الفاخرة في دبي بنسبة 36.2 % خلال 6 سنوات، ليصل عددها إلى 13.62 ألف شقة فاخرة، ضمن 85 منشأة بنهاية يونيو الماضي، مقارنة مع 10 آلاف شقة فندقية فاخرة، ضمن 65 منشأة في يونيو 2018، بحسب بيانات دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي.

وأظهرت البيانات أن الشقق الفاخرة في دبي ضمن المنشآت الفندقية من فئة «خمس نجوم» واصلت تحقيق مستويات نمو ثابتة من حيث حجم الطاقة الاستيعابية ونسب الإشغال، ونجحت في استقطاب المزيد من الاستثمارات، التي تسعى للاستفادة من التدفقات السياحية وارتفاع الطلب.

وكثفت العديد من السلاسل الفندقية العالمية والمحلية مساعيها لتوسيع حضورها في دبي، للاستفادة من الانتعاش السياحي، الذي تشهده الإمارة في ظل الخطط الحكومية، التي تستهدف تسريع الزخم السياحي للوصول إلى مستويات طموحة، بما ينسجم مع أجندة دبي الاقتصادية «D33»، الهادفة إلى استدامة النمو الاقتصادي، وتكريس موقع دبي ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية حول العالم.

وشهد النصف الأول من العام الحالي افتتاح عدد من الفنادق ووجهات الإقامة الفاخرة، والتي شملت ذا لانا، أولى فنادق مجموعة دورشيستر كوليكشن في منطقة الشرق الأوسط، وسيرو ون زعبيل، أول فندق متخصص باللياقة البدنية في دبي، وفندق وشقق هيلتون دبي كريك.

وتواصل دبي تعزيز محفظتها الخاصة بالخيارات الفندقية مع خطط لافتتاح فنادق جديدة خلال العام الحالي، وذلك في إطار استراتيجية ممنهجة لزيادة عدد الفنادق، بهدف مواكبة الطلب العالمي، وضمان قدرة دبي على تزويد زوارها بمجموعة واسعة ومتنوعة من الخيارات، التي تناسب مختلف الأذواق والميزانيات.

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