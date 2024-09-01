«لايف نيشن» تستضيف «آفتر لايف» 6 ديسمبر في أبوظبي

المصدر: أبوظبي – البيان

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كشفت «لايف نيشن» الشرق الأوسط عن استضافة فعالية «آفتر لايف» المرتقبة لأول مرة في أبوظبي يوم 6 ديسمبر المقبل في حديقة بوابة ياس، وذلك بالتعاون مع «ميرال»، الشركة المتخصصة في مجال تطوير الوجهات الترفيهية في أبوظبي.

وتَعِد الفعالية بتقديم تجربة لا تنسى في عرضها الأول بأبوظبي، مع عرضين لاثنين من أشهر الفنانين العالميين هما: ليلى بينيتيز وريبوك وكاسيان. كما ستشهد الفعالية عرضين خاصين لكل من مارك، الذي يقدم موسيقى وي دونت فولو، وأنيام، الذي يقدم جينيسيس، ليمنحا الحضور تجربة تجسد مفهوم الإبداع الموسيقي، وتعكس هوية فعالية «آفتر لايف».

وتختتم الفرقة الثنائية تيل أوف أس فعالية الأمسية المميزة بعرض موسيقي غير مسبوق. ولاقت الفعالية أصداء إيجابية واسعة على مستوى العالم، بفضل أسلوبها الفريد في مجال الموسيقى الإلكترونية، وهي من إبداع فرقة الغناء الثنائية تيل أوف أس.

وتضم «آفتر لايف» جميع مقومات العروض الآسرة، بما فيها المؤثرات البصرية وتقنيات إنتاج الصوت المتطورة وتصميم الإضاءة الفريدة، لتخلق أجواء استثنائية، يمتزج فيها الواقع مع الخيال. وينفرد كل عرض من عروض الفعالية بأجوائه الخاصة والمبتكرة، ليأخذ الحضور في رحلة موسيقية تأسر الحواس، وتنقلهم إلى بعد مختلف.

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