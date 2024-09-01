2.2 مليار درهم مشتريات الأجانب والمؤسسات بأسهم دبي من أول 2024

المصدر: دبي - محمد عباس

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عزز المستثمرون الأجانب والمؤسسات الاستثمارية مشترياتهم في أسهم سوق دبي المالي منذ مطلع العام الحالي، في ظل جاذبية الشركات الوطنية المدرجة أمام الخطط الاستثمارية لكبريات المؤسسات العالمية والإقليمية.

ووفق رصد لـ «البيان»، استناداً إلى بيانات رسمية من سوق دبي، سجل صافي استثمارات الأجانب والمؤسسات في الأسهم 2.2 مليار درهم (محصلة شراء)، وذلك خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الحالي.

وتفصيلاً، حقق المستثمرون الأجانب «العرب وغير العرب» صافي شراء في سوق دبي بقيمة 1.3 مليار درهم خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2024، بعد تحقيقهم مشتريات في الأسهم بقيمة 32.85 مليار درهم، مقابل مبيعات بنحو 31.55 مليار درهم.

ومن المستهدف استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في سوق دبي خلال العام الحالي، في ظل متانة اقتصاد الإمارة، إضافة إلى الأداء المالي القوي للشركات المدرجة، وتركيز المستثمرين الأجانب على اقتناص الفرص المتاحة في الأسهم.

وبحسب الرصد، حقق الاستثمار المؤسسي في سوق دبي صافي شراء بقيمة ناهزت 862.7 مليون درهم منذ مطلع العام الحالي، بعد تحقيق إجمالي مشتريات بقيمة 34.9 مليار درهم، مقابل إجمالي مبيعات بنحو 34.06 مليار درهم.

وتعكس الزيادة الكبيرة في استثمارات المؤسسات بأسهم دبي الثقة في السوق وآفاق نموه المستقبلية وما توفره من فرص استثمارية بفضل متانة الأسس الاقتصادية للدولة والأداء القوي للشركات العاملة فيها، في الوقت الذي يواصل فيه السوق جهوده لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمؤسساتية، وتنويع السيولة ما بين محلية، وأجنبية، وسيولة مؤسسات، وأفراد.

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