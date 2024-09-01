عطور «لاتيليه» تنطلق في دبي

المصدر: دبي - البيان

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بعد النجاح الذي حققته علامة عطور«لاتيليه» L’Atelier Parfum الفاخرة في آسيا وأوقيانيا ودول شرق أوروبا ودول جنوب أوروبا، ها هي اليوم تحط رحالها في الشرق الأوسط بالانطلاق من دبي، حيث باتت متوفرة لدى متاجر هارفي نيكلز، وبلومينغديلز وعلى موقع أناس OUNASS.

أسست ماشا روزاك و ميكولاج بيترزاك عطور«لاتيليه» عام 2020، انطلاقاً من حسهما الفني ورؤيتهما المشتركة، ألا وهي ابتكار عطور تنبض بالمشاعر والأحسايس وإتاحة العطور الفاخرة أمام الجميع من دون المساس بالطبيعة، فكل عطر عبارة عن تجربة مميزة تخاطب الحواس، وعن رحلة توقظ الذكريات والأحلام والآمال.

وبفضل إعطاء العطارين الحرية لإطلاق العنان لإبداعهم تبصر العطور المميزة النور من دون قيد أو شرط، وتحتفي بالحرفية الفرنسية، حيث تطرح «لاتيليه» عطوراً تراعي سلامة المستهلك والكوكب على حد سواء. تولي العلامة الأولوية لجودة كل مكون ولمبدأ الاستدامة، وكل مستحضراتها نباتية 100 %. يتم تركيب كل عطر في مدينة «غراس» الفرنسية، التي تعتبر عاصمة فن العطور، بالتعاون مع دار روبرتات، وهي مؤسسة عائلية تملك خبرة استثنائية على امتداد أكثر من 170 سنة.

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