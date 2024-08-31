فيديو "نحن الإمارات" على المنتدى الاقتصادي العالمي

المصدر: دبي – مصطفى درويش

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نشر المنتدى الاقتصادي العالمي فيديو "نحن الإمارات"، والذي يعبر عن رؤية وطنية جديدة تهدف إلى ترجمة رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، لمستقبل دولة الإمارات إلى واقع ملموس، تعمل على تحقيقها كافة مؤسسات دولة الإمارات، وصولا إلى تحقيق مئوية الإمارات 2071 ومبادئ الخمسين.

وتتضمن التوجهات حتى عام 2031 أربعة محاور رئيسية. بينها محور الاقتصاد، الذي يستهدف اقتصاداً تنافسياً ينمو بمعدلات عالية، متنوع وعالي القيمة في مجالات النمو الاستراتيجية الجديدة، ومتفوق في القطاعات الرئيسية وقطاعات المستقبل الواعدة، ويرسخ دور الإمارات كقوة رقمية ودولة رائدة في الطاقة المستدامة.

ويقول نص الفيديو، الذي تبلغ مدة عرضه 75 ثانية، على خلفية لمناطق متنوعة في الدولة تمثل حداثتها وتراثها: نحن الإمارات 2031، نحول رؤية القيادة إلى واقع ملموس، نحتضن ثقافة عمل جديدة، يحركها مشروعات تحويلية قصيرة الأجل، ما يؤدي إلى تحولات رائدة، في العديد من القطاعات الحكومية، وبها نتحرك قدما، تحقق الطموحات المستقبلية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتعد بمزيد من التقدم، والمزيد من الابتكار. وسويا نمضي قدما في الرحلة اللانهائية للتقدم، ندفع خلالها أحلامنا لتجاوز الحدود، والأفضل لم يأت بعد، دعونا نلهم العالم بإنجازاتنا. شاركنا في هذه الرحلة لتشكيل مستقبل أكثر إشراقا سويا. وانتهى الفيديو بعبارة "نحو قمم جديدة".

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