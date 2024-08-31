«شعاع كابيتال» تستعد لمقاضاة تنفيذي سابق طالبها بـ22 مليون درهم

المصدر: دبي - البيان

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كشفت «شعاع كابيتال» أنها تلقت إخطاراً من محكمة دبي الابتدائية العمالية بشأن رفع دعوى من قبل عضو تنفيذي سابق بمجلس الإدارة للمطالبة بمستحقات عمالية تقدر بنحو 22 مليون درهم.

وأوضحت الشركة، في بيان لسوق دبي المالي، أنها بالمقابل تستعد لمقاضاة عضو مجلس الإدارة السابق، لـ«الحفاظ على حقوق الشركة»، بعدما كانت الجمعية العمومية قد امتنعت عن إبراء ذمته.

وأشارت إلى أن مساهميها صوَّتوا في عمومية سابقة بنهاية يونيو الماضي بعدم إبراء ذمة عضو مجلس الإدارة السابق من المسؤولية عن السنة المالية 2023، في إشارة إلى أن العضو المعني هو جاسم الصديقي، دون تصريح الشركة باسمه، لافتةً إلى أن الشركة في المراحل النهائية من بدء إجراءات التقاضي ضد عضو مجلس الإدارة السابق للحفاظ على حقوقها وحماية مصالح مساهميها.

وذكرت «شعاع» أنه «بشأن الدعوى المرفوعة ضد الشركة، ما زال الأمر في مراحل مبكرة للغاية، ولا تتوقع الشركة وجود أي تأثير مالي نظراً لإيمانها بأن الدعوى لا أساس لها من الصحة بناء على التقييم المبدأي كما تعتزم الشركة الطعن عليها».

وأضافت الشركة في بيانها: «ترغب شعاع أيضاً في توضيح أنه تم التصويت من قبل مساهميها بعدم إبراء ذمة عضو مجلس الإدارة السابق من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023، والشركة في المراحل النهائية من بدء إجراءات التقاضي ضد عضو مجلس الإدارة السابق للحفاظ على حقوق الشركة وحماية مصالح مساهميها».

وأعلنت «شعاع كابيتال» عن خسارة صافية منسوبة للمساهمين تقدر بـ117 مليون درهم في النصف الأول من عام 2024، مقارنة مع أرباح 20 مليون درهم في النصف الأول من 2023.

كذلك، أعلنت «شعاع» عن تسجيل صافي خسارة تشغيلية معدلة بقيمة مليوني درهم في النصف الأول من عام 2024، ما يشير إلى تحسن في أداء الشركة بمقدار 5 ملايين درهم مقارنة بالعام السابق.

وعلى مستوى النتائج الربع سنوية، واصلت المجموعة جهود تقليص الخسائر، حيث أعلنت عن صافي خسارة منسوبة إلى مساهمي الشركة بلغت 29.5 مليون درهم في الربع الثاني من عام 2024 مقارنة بخسائر بقيمة 87.2 مليون درهم في الربع الأول من عام 2024.

يُشار إلى أن الجمعية العمومية السنوية لشركة شعاع كابيتال والمنعقدة بتاريخ 28 يونيو 2024، صوَّتت على عدم إبراء ذمة عضو مجلس الإدارة السابق جاسم الصديقي، من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

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