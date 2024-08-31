50 حدثاً وفعالية ضمن «أسبوع أبوظبي المالي» في ديسمبر المقبل

المصدر: أبوظبي - البيان

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كشفت الدورة الثالثة من فعالية «أسبوع أبوظبي المالي»، التي يستضيفها سوق أبوظبي العالمي في الفترة من 9 إلى 12 ديسمبر المقبل، عن جدول مميز يضم 50 حدثاً وفعالية فرعية. ومن المقرر أن يتم خلالها مناقشة الجوانب والمقومات المالية والبشرية والثقافية والبيئية والتكنولوجية لرأس المال.

وكان «أسبوع أبوظبي المالي»، قد حقق في دورة العام الماضي نجاحاً واسعاً، حيث استضاف أكثر من 3300 شخصية قيادية بارزة، من رؤساء مجالس الإدارة والرؤساء التنفيذيين ومديري العمليات والمديرين العامين ورؤساء الشركات الإقليمية، وكبار المسؤولين التنفيذيين وممثلي الشركات المالية العالمية الرائدة، وخبراء القطاع وصناع السياسات والجهات التنظيمية والمستثمرين والمصرفيين، الذين شاركوا في مناقشات تفاعلية شيقة، ركزت على موضوع الحدث الرئيس، وهو «الاستثمار في عصر التحولات»، إلى جانب تسليط الضوء على الآفاق والفرص الواعدة المتنامية في أبوظبي.

ومن المرتقب أن يقدم أسبوع أبوظبي المالي جدول فعاليات متميزاً لهذا العام، حيث سيتعمق في جملة من الموضوعات العالمية الهامة، على أجندة القطاع المالي، خلال سلسلة أحداث مهمة، تستمر لأربعة أيام، وتستهل بحفل افتتاحي يقام في 9 ديسمبر، والذي يضم مجموعة مميزة من الضيوف رفيعي المستوى من كبار القادة الماليين العالميين والاقتصاديين في أبوظبي. وتمهيداً لانطلاق الدورة الثالثة من أسبوع أبوظبي المالي، سيستعرض الحفل أجندة الحدث، التي ستشمل مئات الجلسات الحوارية المهمة على مدار أربعة أيام.

وسيشهد أسبوع أبوظبي المالي عودة أحد أنجح فعالياته من العام الماضي، وهو منتدى أبوظبي الاقتصادي، الذي سيوفر منصة لتحليل الاستراتيجيات والسياسات والاستثمارات، التي سترسم ملامح مستقبل اقتصاد الصقر في أبوظبي، وسيجمع كبار القادة الحكوميين، وقيادات الشركات المالية الدولية المتعددة، التي تسهم في دفع النمو الاقتصادي لأبوظبي والأسواق العالمية.

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