1.86 مليار تداولات صناديق الاستثمار المتداولة في سوق أبوظبي خلال 8 أشهر

المصدر: أبوظبي - وام

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سجل سوق أبوظبي للأوراق المالية نشاطاً ملحوظاً على صناديق الاستثمار المتداولة منذ مطلع العام الجاري، ما يجعله سوق الصناديق الأنشط والأعلى سيولة، مقارنة بالأسواق المماثلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.ووصلت قيم التداول على صناديق الاستثمار المتداولة في السوق، استناداً إلى بيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية، إلى 1.86 مليار درهم، خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري.

ويرسخ هذا النشاط مكانة سوق أبوظبي للأوراق المالية، وجهة مفضلة، ومركزاً إقليمياً رئيساً لصناديق الاستثمار المتداولة، بجانب دعم طموحاته الكبيرة لاستقطاب وإدراج صناديق استثمار متداولة من مُصدرين عالميين، فيما يواصل السوق جهوده لتوسيع المنتجات الاستثمارية، وتعزيز كفاءته ودفع عجلة نموه المستدام.

وسجلت أحجام التداول على صناديق المؤشرات المتداولة في سوق أبوظبي للأوراق المالية 450.7 مليون وحدة من وحدات الصناديق في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، من خلال أكثر من 19 ألفاً و853 صفقة منفذة.

ويستمر ارتفاع نشاط الصناديق في سوق أبوظبي، مدعوماً بالبنية التحتية المتطورة لسوق أبوظبي للأوراق المالية، واستراتيجيته الرامية لمواصلة الابتكار، وتعزيز وتوسيع الخيارات والحلول الاستثمارية فيه، لا سيما بعدما أطلق السوق مؤخراً، الهوية التجارية الجديدة لسوق صناديق الاستثمار المتداولة.

وستواصل منصة صناديق الاستثمار المتداولة تحت الهوية التجارية الجديدة، تزويد المستثمرين بسيولة معززة، وتعزيز قدرة سوق أبوظبي للأوراق المالية على الابتكار، وتوفير استراتيجيات تداول استثمارية عالمية المستوى، تغطي مجموعة متنوعة من أدوات الاستثمار.

وأدرج سوق أبوظبي للأوراق المالية، في يوليو الماضي، صندوق «شيميرا جي بي مورغان الصكوك العالمية المتداول»، ليصبح الصندوق الـ 14 المدرج والمتداول في السوق، إلى جانب كل من صندوق «شيميرا - ستاندرد آند بورز الصين هونغ كونغ شريعة المتداول»، وصندوق «شيميرا فوتسي سوق أبوظبي 15»، بالإضافة إلى صندوق «شيميرا ستاندرد آند بورز تركيا شريعة المتداول».

وتضم المنصة أيضاً كلاً من «شيميرا ستاندرد آند بورز الولايات المتحدة شريعة للأسهم القيِّمة»، و«شيميرا ستاندرد آند بورز الولايات المتحدة شريعة لأسهم النمو»، و«شيميرا ستاندرد آند بورز السعودية شريعة»، و«شيميرا ستاندرد آند بورز الكويت شريعة»، و«صندوق شيميرا ستاندرد آند بورز الإمارات شريعة»، و«شيميرا ستاندرد آند بورز الإمارات يوستس»، بما يتيح للمستثمرين في الإمارات فرص الاستثمار بسهولة، وبشكل مباشر في أسواق مثل أمريكا، والسعودية، والكويت، وتركيا.

يذكر أن قيمة تداول صناديق المؤشرات المتداولة في عام 2023، تجاوزت حاجز الـ 5 مليارات درهم، في زيادة بنسبة 160 % عن العام السابق، مع وصول إجمالي أحجام تداولات صناديق المؤشرات المتداولة إلى مليار وحدة، ما يعكس نمواً بنسبة 205 % على أساس سنوي.

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