37.8 مليار درهم مكاسب سوق دبي في 8 أشهر

المصدر: دبي - محمد عباس

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حقق سوق دبي المالي أفضل أداء خلال الأشهر الـ 8 الأولى من العام الجاري على مستوى البورصات الخليجية، مدعوماً بمكاسب قوية للأسهم المدرجة، وزيادة الطلب من جانب المستثمرين الدوليين، إضافة إلى النتائج النصفية القوية للشركات والبنوك.

وأظهر رصد «البيان» صعود مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 6.54 % خلال 8 أشهر، ليقفز من مستوى 4059.8 نقطة في نهاية ديسمبر الماضي وصولاً إلى 4325.45 نقطة في آخر جلسات أغسطس، ليربح رأسماله السوقي ما يناهز 37.8 مليار درهم.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 687.5 مليار درهم في نهاية تداولات ديسمبر الماضي إلى 725.3 مليار درهم بنهاية جلسة أمس، آخر جلسات أغسطس. وتلقى سوق دبي المالي دعماً رئيسياً من أسهم البنوك ذي الثقل الأكبر في وزن المؤشر بعد إعلانها عن نتائج نصفية قياسية.

وقاد سوق دبي صعود مؤشرات أسواق الخليج التي شهدت تبايناً في الأداء منذ مطلع عام 2024، حيث ارتفعت بورصات الكويت 4.61 %، ومسقط 3.63 %، و«تاسي» السعودي 0.90 %، مقابل نزول بورصة قطر 5.8 %، وسوق أبوظبي 3.06 %، والبحرين 0.198 %.

وفي 8 أشهر، تعزز أداء سوق دبي بارتفاع أسهم بي إتش إم كابيتال 117.4 %، والصناعات الوطنية القابضة 69.5 %، وباركن 68.6 %، وبنك المشرق 42.8 %، وتكافل الإمارات 37.3 %، وجي إف إتش المالية 35.8 %، وزاد دبي للتأمين 28.9 %، ودبي التجاري 23 %، ودو 21 %.

واستحوذ إعمار العقارية على النصيب الأكبر من التداولات مستقطباً سيولة بنحو 13.8 مليار درهم منذ مطلع العام، تلاه الإمارات دبي الوطني جاذبا 8.1 مليارات درهم، ثم دبي الإسلامي مستقطبا 6.2 مليارات درهم.

واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار قارب 1.7 مليار درهم خلال 8 أشهر، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 23.1 مليار درهم مقابل مبيعات بنحو 21.4 مليار درهم.

وفي سوق أبوظبي، صعدت أسهم أبوظبي الوطنية لمواد البناء 112.4%، والفجيرة لصناعات البناء 50.7%، ومجموعة أغذية 42.4%، وأدنوك للإمداد41%، والظفرة للتأمين 39.2%، والدار العقارية 37.2%، والبنك التجاري الدولي 32.4%.

وزاد سواعد القابضة 28.4%، والمستثمر الوطني 27.65%، وبنك الشارقة 25.5%، وأبوظبي الإسلامي 24.7%، والوثبة الوطنية للتأمين 23.7%، وجلفار 22.2%، منذ مطلع عام 2024.

أداء شهري

وعلى المستوى الشهري، ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 1.35% إلى مستوى 4325.45 نقطة، بآخر جلسات شهر أغسطس، ليربح رأسماله السوقي نحو 7.2 مليارات درهم، فيما أغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي»، عند مستوى 9284.93 نقطة، متراجعا بنسبة 1.2% خلال أغسطس.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 718.1 مليار درهم في نهاية تداولات يوليو الماضي إلى 725.3 مليار درهم بنهاية جلسة أمس، آخر جلسات أغسطس.

أداء يومي

وعلى المستوى اليومي، تباينت مؤشرات أسواق الأسهم المحلية آخر جلسات أغسطس، إذ تراجع مؤشر سوق دبي 0.20%، وارتفاع مؤشر سوق أبوظبي 0.57%، وسط سيولة قوية بلغت 3.2 مليارات درهم.

وكان ضمن الأسهم الأكثر ارتفاعاً في سوق دبي دبي للمرطبات 13.5%، ووطنية إنترناشيونال 2.86%، وتاكسي دبي 2.7%، وسلامة 2.45%، وفي أبوظبي صعد أم القيوين للاستثمارات العامة 6.2%، والشارقة للأسمنت 6.16%، وفينكس كروب 5%، وإي آند 3.7%.

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