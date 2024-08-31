9500 ترخيص في 44 نشاطاً لشركات التكنولوجيا والاتصالات بالإمارات

المصدر: أبوظبي - سامح الليثي

ت + ت - الحجم الطبيعي

وصل عدد تراخيص الشركات العاملة في قطاع التكنولوجيا والاتصالات بالإمارات 9500 ترخيص مسجل حتى نهاية أغسطس الجاري، وفق مؤشرات حديثة للسجل الاقتصادي التابع لوزارة الاقتصاد، حيث تعمل في 44 نشاطاً رئيسياً، ما يؤكد أن الإمارات باتت سوقاً جاذبة لشركات خدمات التكنولوجيا والمعلومات في مختلف المجالات.

ووفق البيانات، تتصدر التراخيص المسجلة 2487 ترخيصاً لشركات عاملة في استشارات تقنية المعلومات، و1787 ترخيصاً لشركات عاملة في قطاع تصميم نظم وبرامج الحواسيب الآلية. كما تضمنت 1222 شركة عاملة في أنشطة شبكات المعلومات، إضافة إلى 609 شركات مختصة في تصميم مواقع الشبكة المعلوماتية و427 ترخيصاً في مجال استشارات معدات وأجهزة الحواسيب، و417 ترخيصاً لشركات في قطاع الاستشارات في الابتكار والذكاء الاصطناعي.

وضمت التراخيص المسجلة في قطاع التكنولوجيا 304 تراخيص في مجالات تشغيل شبكات الحواسيب الآلية، و249 ترخيصاً في تحليل البيانات، و215 ترخيصاً لشركات تعمل في تصميم نظم الأجهزة، و187 ترخيصاً في استشارات الأمن الإلكتروني، و144 ترخيصاً في مجال تصميم تطبيقات وبرامج التواصل الاجتماعي، و142 ترخيصاً في مجال إدارة البيانات والأمن الإلكتروني، و136 ترخيصاً لشركات تعمل في مجال الاستثمار بالمشاريع التكنولوجية.

كما تضمنت 120 ترخيصاً لشركات في مجال إدخال محتوى مواقع الشبكات، و94 ترخيصاً في مجال استضافة المواقع الإلكترونية، و91 ترخيصاً في مجال تخزين البيانات واسترجاعها، و78 ترخيصاً لشركات في مجال خدمات إدارة المخاطر الإلكترونية، و77 ترخيصاً في مجال تصميم نظم قواعد المعلومات.

كما تضمنت مجالات التكنولوجيا المتقدمة 69 ترخيصاً في تشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي، و50 ترخيصاً لتجارة الروبوتات، و48 ترخيصاً لشركات في أنشطة التدريب على الذكاء الاصطناعي، و47 ترخيصاً في مجال تأمين المواقع والحسابات الإلكترونية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز