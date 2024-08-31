330 مليار درهم مبيعات عقارات دبي في 8 أشهر بنمو 32 %

المصدر: دبي - مشعل العباس

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واصل القطاع العقاري في دبي أداءه القوي مع تحقيقه نمواً في المبيعات بلغ 32 % خلال أول ثمانية أشهر من العام الجاري، حيث سجلت 330 مليار درهم، فيما لامست المبيعات خلال أغسطس 47 مليار درهم، وهي أعلى قيمة للشهر نفسه على الإطلاق، كما تعتبر ثاني أعلى قيمة شهرية في تاريخ السوق بعد نتائج يوليو الماضي القياسية.

وأظهرت بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن مبيعات الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري نتجت عن 112625 صفقة بنمو 32 %، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، الذي بلغت فيه المبيعات 250 مليار درهم، نتجت عن 84045 صفقة.

وتظهر الأرقام أن السوق يتجه إلى تسجيل رقم قياسي جديد متجاوزاً بذلك الأرقام التي سجلت خلال 2023، الذي يعتبر الأعلى تاريخياً من حيث قيمة المبيعات السنوية، إذ تشكل مبيعات عقارات دبي خلال أول 8 أشهر من العام الجاري ما نسبته 82.2 % من إجمالي مبيعات العام الماضي التي بلغت 401 مليار درهم.

وسجلت التصرفات الإجمالية خلال أول ثمانية أشهر 478 مليار درهم نتجت عن 140895 صفقة بنمو 36.5 % مقارنة بالقيمة المسجلة في الفترة نفسها من العام الماضي عند 350 مليار درهم والتي نتجت عن 110932 تصرفاً، وتوزعت التصرفات منذ بداية العام على: 330 مليار درهم مبيعات نتجت عن 112625 صفقة، و116.3 مليار درهم رهوناً نتجت عن 22726 صفقة، و32.5 مليار درهم هبات نتجت عن 5544 صفقة.

وحلت منطقة الخليج التجاري في الصدارة من حيث قيمة المبايعات بـ 18.7 مليار درهم نتجت عن 7618 صفقة، وجاءت ثانياً منطقة قرية جميرا الدائرية عبر 11109 صفقات بقيمة 13 مليار درهم، وثالثاً منطقة برج خليفة عبر 2918 صفقة بقيمة 12.2 مليار درهم، ورابعاً منطقة نخلة جميرا عبر 1116 صفقة بقيمة 11.6 مليار درهم، وخامساً منطقة مدينة المطار عبر 2812 صفقة بقيمة 10.2 مليارات درهم.

وارتفعت مبيعات أغسطس بنسبة 40 % على أساس سنوي لتصل إلى 46.9 مليار درهم نتجت عن 16105 صفقات مقابل 33.6 مليار درهم موزعة على 11956 صفقة في الشهر نفسه من 2023، وتعتبر المبيعات المسجلة خلال أغسطس الجاري هي أعلى قيمة مبيعات للشهر نفسه على الإطلاق وثاني أعلى قيمة لمبيعات شهرية في تاريخ السوق.

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