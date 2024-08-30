شركة "كيوليس ام اتش آي" تحتفي بيوم المرأة الإماراتية بالتعاون مع "نافس"

المصدر: دبي – البيان

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احتفلت " كيوليس ام اتش آي"، الشركة الرائدة عالمياً في مجال إدارة القطارات وتشغيلها، بـ "يوم المرأة الإماراتية" في فعالية خاصة تحت رعاية كريمة للشيخة شمسة بنت حشر آل مكتوم، وبالتعاون مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية (نافس).

تضمنت احتفالية هذا العام التي أقيمت تحت شعار "نتشارك للغد"، حلقات نقاشية بحضور ومشاركة نخبة من الإماراتيات الرائدات والمتألقات في مجالهن العملي اللاتي شاركن تجاربهن القيادية وإنجازاتهن. بالإضافة إلى ذلك، شاركت 7سيدات قصص نجاحهن في القطاع الخاص، مما يسلط الضوء على تمثيلهن للجيل القادم من القيادات النسائية الإماراتية.

هذا، وتأتي هذه الاحتفالية لتسلط الضوء على التزام "شركة كيوليس ام اتش آي"القوي بالاحتفال بإنجازات المرأة وتعزيز رحلة التمكين والتنوع، حيثتدرك الشركة الدور الحاسم الذي تلعبه المرأة الإماراتية في تشكيل مستقبل المشهد في دولة الإمارات العربية المتحدة وتلتزم بتمكينها ودعم مسيرتها المهنية من خلال توفير بيئة عمل محفزة وتزويدها بالموارد والدعم اللازمين لتحقيق النجاح.

في "كيوليس ام اتش آي"، نؤمن بأن المرأة الإماراتية هي قوة دافعة حقيقية وراء تقدم قطاع السكك الحديدية في دولتنا، ونفتخر بكوننا منصة تُمكّن هذه القيادات النسائية الملهمة، وتوفر لهن كل الدعم لتحقيق طموحاتهن. قصص نجاحهن ليست مجرد إحصائيات، بل هي مصدر إلهام لكل امرأة تسعى لتحقيق ذاتها في هذا المجال الحيوي.

بهذه المناسبة، صرحت أمل عبد اللطيف، الرئيس التنفيذي لإدارة رأس المال البشري لدى شركة " كيوليس ام اتش اي"قائلة: "فيشركة"كيوليس ام اتش آي"، نفخر بأننا رواد في قطاع السكك الحديدية، ليس فقط في العمليات والإدارة، ولكن نسعى أيضا جاهدين لتكون شركتنا نموذجًا يحتذى به في مجلي التنوع والشمول. إننا نؤمن بأن الاستثمار في المرأة هو استثمار في مستقبل الشركة، لذلك نوفر لها كل الدعم والتوجيه اللازمين لتطوير مهاراتها وقدراتهامن خلال برامج التدريب المتخصصة والفرص الوظيفية الواعدة، لنساعدها على تحقيق طموحاتها وتطوير مسيرتها المهنية."

من جانبها، قالت مريم الصفار، رئيسة قسم حماية الإيرادات: "لقد قدمت لي شركة "كيوليس ام اتش آي" منصة للنجاح في منصب إداري كبير، كما عملت على تمكيني بشكل مستمر من خلال برامج القيادة والتطوير الاستثنائية. وقد سمح لي التزام الشركة برعاية المواهب الإماراتية بالقيادة بثقة ودفع الابتكار في مجال عملي ".

وتحدثت مريم المرزوقي، وهي مهندسة إماراتية، عن تجربتها قائلة: "بصفتي أول مهندسة إماراتية، وفرت لي شركة "كيوليس ام اتش آي"كل الوسائل والفرص لتطوير مهاراتي وتنمية مسيرتي المهنية في مجال متخصص للغاية. وكان الدعم المستمر والوصول إلى الخبرات العالمية عاملاً أساسياً في تشكيل رحلتي، وتمكيني من المساهمة في تقدم قطاع السكك الحديدية في دولة الإمارات العربية المتحدة".

باعتبارها لاعباً رئيسياً في هذا القطاع من الصناعة، تساهم شركة "كيوليس ام اتش آي" بشكل فعال في تمكين المرأة الإماراتية، من خلال توفير فرص عمل واعدة في قطاع حيوي، والاستفادة من الخبرة العالمية للشركة لتعزيز تجربتها في القطاع الخاص.

تشمل هذه المبادرات برامج تدريبية متخصصة وورش عمل مكثفة لتنمية المهارات القيادية، فضلاً عن لجنة مخصصة لدعم المرأة في قطاع السكك الحديدية وتوفير فرص خبرة عملية شاملة. تسعى هذه المبادرات لدعم المرأة الإماراتية وتمكينها من تولي مناصب قيادية في مختلف المجالات، بما في ذلك العمليات، والهندسة، وخدمة العملاء، والإدارة المؤسسية. ونحن ملتزمون بدعم مسيرتها المهنية ومساعدتها على تحقيق أقصى إمكاناتها في هذا القطاع الحيوي.

إلى جانب التطوير المهني، تقدم شركة "كيوليس ام اتش آي" دعمًا شاملاً للنساء الإماراتيات، مما يتيح لهن تحقيق التوازن المنشود بين حياتهن المهنية والشخصية. ونحن نؤمن بأن هذا التوازن هو مفتاح السعادة والإنتاجية. لذلك، نوفر مجموعة متنوعة من المزايا والخدمات، مثل ترتيبات العمل المرنة، وبيئة عمل داعمة، وبرامج الرعاية الصحية، وذلك لضمان رفاهية موظفاتنا وتمكينهن من تقديم أفضل ما لديهن.

مع توسع نطاق عملياتها في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة، تؤكد شركة "كيوليس ام اتش آي" على دورها الريادي في تمكين المرأة الإماراتية. نحن ملتزمون بأن نكون قوة دافعة للتغيير الإيجابي، ونعمل على تمهيد الطريق أمام المرأة لتولي أدوار قيادية في قطاع السكك الحديدية. هذا الالتزام ينسجم مع رؤيتنا المشتركة مع دولة الإمارات العربية المتحدة لبناء مستقبل مزدهر تساهم فيه المرأة بشكل فعال.

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