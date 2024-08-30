ميناء جبل علي يسجل رقماً قياسياً جديداً في المناولة الشهرية للحاويات

المصدر: البيان

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سجّل ميناء جبل علي، التابع لمجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، خلال شهر يوليو، رقماً قياسياً جديداً في المناولة الشهرية للحاويات، لتبلغ 1,400,000 حاوية نمطية قياس 20 قدماً، متجاوزاً بذلك الرقم القياسي المسجّل في 2015.

وجاءت تلك النتائج، كنتيجة لتسجيل الميناء لأداء قوي خلال النصف الأول من عام 2024، بمناولة 7.3 مليون حاوية، بزيادة على أساس سنوي وصلت إلى 3.9%. ويرجع ذلك إلى زيادة تدفق بضائع الشحن من الأسواق الآسيوية الرئيسية؛ مثل الصين واليابان وكوريا الجنوبية.

ويعكس الأداء القياسي للميناء النمو المستمر لدبي على ضوء الأهداف الاستراتيجية لأجندة دبي الاقتصادية D33. كما أن التوسع المستمر لجافزا يلعب دوراً محورياً في دفع حركة الحاويات عبر ميناء جبل علي. وستواصل جافزا، التي تستضيف الآن ما يقرب من 10,500 شركة، في اجتذاب الشركات العالمية الرائدة، بما يسهم في تعزيز أحجام التجارة والتنويع الاقتصادي.

وقال سعادة سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد": "على مدى أكثر من 45 عامًا، كان ميناء جبل علي محفزًا أساسيًا لنمو التجارة وتعزيز الاقتصاد في دبي والمنطقة بشكل عام. وباعتباره أحد أكبر الموانئ وأكثرها كفاءة في العالم، يمثل ميناء جبل علي حجر الأساس في شبكتنا العالمية، ويسهم بشكل كبير في تحقيق الرؤية الاقتصادية الطموحة لإمارة دبي وتعزيز التجارة الإقليمية."

وأضاف: "نلتزم في مجموعة موانئ دبي العالمية بمواصلة هذا الإرث العريق، والاستمرار في دفع عجلة الابتكار، وتقوية مكانة دبي كمركز تجاري عالمي رائد."

وقال عبد الله بن دميثان، الرئيس التنفيذي والمدير العام لـ "دي بي ورلد"، دول مجلس التعاون الخليجي: "إن تسجيل ميناء جبل علي لرقم قياسي جديد يُجسد التزامنا بالتميز في التجارة العالمية. وتُمثل قدرة ميناء جبل علي المتواصلة على تسجيل أرقام قياسية جديدة في أحجام مناولة الحاويات برهاناً على نجاح الاستثمارات الاستراتيجية التي قمنا بها في مجالات التكنولوجيا والبنية التحتية ومنظومة التجارة القوية في جافزا ودبي. ونتطلّع في المستقبل إلى مزيد من النمو الناتج عن جهودنا المستمرة لتعزيز شبكتنا العالمية، الفرص التجارة الواعدة إثر الاتفاقيات التجارية لدولة الإمارات مع الدول الأخرى."

ويشكل نمو جبل علي جزءاً من النجاح الأوسع الذي حققته مجموعة موانئ دبي العالمية عالمياً، حيث بلغ إجمالي أعمال المناولة 42,580,000 حاوية نمطية، بزيادة قدرها 6.8% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.

وساهمت مبادرات دولة الإمارات لتعزيز التجارة الثنائية من خلال اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة في زيادة حجم التجارة الثنائية، وذلك بفضل خفض التعرفة الجمركية، وتعزيز الوصول إلى الأسواق والعلاقات التجارية مع الشركاء العالميين. وتشير الاتفاقيات التجارية الأخيرة مع تشيلي وموريشيوس وكولومبيا وكوريا الجنوبية إلى توقعات بنموّ أكبر في حركة الحاويات عبر ميناء جبل علي.

كما سيساهم التركيز الاستراتيجي لمجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" على توسعة منصّاتها اللوجستية والرقمية بتمكين القدرات التشغيلية، والارتقاء بعروض خدمة المتعاملين ودعم النموّ المستمر في تدفق الحركة التجارية.

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