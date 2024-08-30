مجتمع الأعمال: دور كبير للمرأة في دعم المسيرة التنموية بالدولة

المصدر: دبي ــ البيان

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أكد مجتمع الأعمال على الإسهامات الاقتصادية للمرأة في دولة الإمارات، مشددين على الدور الكبير الذي لعبته في دعم المسيرة التنموية بالدولة. وفي هذا الصدد نظم «مجلس سيدات أعمال الشارقة»، في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، لقاء تفاعلياً، احتفاء بـ«يوم المرأة الإماراتية» 2024، الذي يحمل شعار «نتشارك للغد»، استضاف خلاله مجموعة من عضوات المجلس واللجنة الاستشارية، في رسالة تؤكد جهوده المستمرة في تنظيم الفعاليات المجتمعية التي تحتفي بمكانة المرأة، ودورها في تعزيز مسيرة التقدم والازدهار في جميع المجالات، لا سيما في قطاع ريادة الأعمال والأعمال.

وسلطت الفعالية الضوء على إنجازات المرأة، وحرصت على تسهيل التواصل بين سيدات الأعمال الإماراتيات من عضوات اللجنة الاستشارية، وعضوات المجلس، وتمكينهن من دعم بعضهن، واستعراض قصص نجاحهن، بما يسهم في تعزيز أواصر التعاون والتواصل بينهن، بالإضافة إلى فقرة أسئلة وأجوبة، لمساعدتهن على تبادل التجارب والخبرات، والتعرف إلى أفضل الممارسات التي ساعدتهن على تطوير أعمالهن، كما تضمنت الفعالية ورشة عمل تفاعلية، حصلت فيها المشاركات على زهور، وعملن على تنسيقها وتغليفها.

وعلى صعيد متصل، تعاون «مجلس سيدات أعمال الشارقة» مع «دار الوثائق في إمارة الشارقة»، لإقامة معرض مصغر بالتزامن مع «يوم المرأة الإماراتية»، بهدف استعراض مشاريع النساء الإماراتيات ودعمهن، حيث تم اختيار 6 سيدات أعمال لعرض تجاربهن الناجحة.

وتأتي هذه الفعاليات، استكمالاً للمبادرات التي أطلقها «مجلس سيدات أعمال الشارقة»، بهدف تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، سواء من خلال مشاركته في مجموعة من كبرى الفعاليات، والجولات والزيارات الميدانية داخل دولة الإمارات وخارجها، أو التعاون مع المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة، بهدف دعم وتمكين العضوات، أو تنظيم ورش العمل والملتقيات الحوارية، التي تعزز التواصل بين العضوات، وتتيح لهن فرصة تبادل الأفكار والرؤى والممارسات الناجحة.

وأكدت مريم بن الشيخ، مديرة مجلس سيدات أعمال الشارقة: «نجتمع اليوم لتكريم المرأة الإماراتية، وتأكيد التزامنا برؤية قرينة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، الرئيسة الفخرية لمجلس سيدات أعمال الشارقة، إذ نؤمن بأن تمكين المرأة خطوة أساسية في مسيرتنا الجماعية نحو رفعة الوطن، حيث إن التزامنا بتوفير بيئة داعمة للمرأة، يسهم في تحقيق تأثير إيجابي، وتعزيز رحلة التقدم والازدهار».

من جانبها، أكدت سناء وحمان، الرئيس التنفيذي لشركة «الرستماني موبيليتي سيرفيسز» و«الرستماني تريدينج» أن أهمية يوم المرأة الإماراتية تتمثل في كونه مناسبة تسلط الضوء على الإنجازات التي أسهمت بها المرأة في بناء مجتمعها ووطنها، لافتة إلى أن القيادة الحكيمة في الإمارات آمنت بقدرات المرأة ومواهبها وإبداعاتها، وقدمت نموذجاً فريداً في استثمار إمكانياتها، ما أسهم في تفعيل حضورها في مختلف المجالات والقطاعات داخل الدولة وخارجها.

وقالت: «نحتفي اليوم بالمرأة الإماراتية ونعبر عن فخرنا بها، فقد سطرت على مر السنوات قصص نجاح ملهمة، وأثبتت قدرتها على الإسهام البنّاء في مختلف المحافل والميادين، وأثبتت كفاءتها من خلال مشاركتها الفعالة ومساهمتها في نهضة الوطن وتطوره، مؤكدة من خلال جهودها المتواصلة وطموحاتها الكبيرة أن لا مستحيل في قاموس دولة الإمارات، وأن لا حدود للإبداع، فأصبحت بذلك نموذجاً للعطاء والريادة والتميز، ومصدر إلهام لكل من حولها».

في سياق متصل، أظهر استطلاع للرأي أن 83 % من سكان الإمارات يستمدون إلهامهم من الإنجازات البارزة التي حققتها المرأة الإماراتية على مدار السنوات الخمس الماضية. جاء ذلك وفقاً لاستطلاع رأي أجرته مؤخراً شركة «فولكس واجن أبوظبي» بمناسبة يوم المرأة الإماراتية. وكشفت نتائج الاستطلاع أن 76 % من المشاركين يعتقدون أن المرأة الإماراتية أصبحت أكثر حضوراً في مناصب قيادية حكومية منذ عام 2019، فيما أشار 80 % منهم إلى دورها المحوري في قيادة التقدم الاقتصادي للإمارات خلال العقد المقبل وما بعده.

ومنذ تأسيسها، لاتزال الإمارات تواصل جهودها الدؤوبة الرامية إلى تعزيز سياسات تمكين المرأة. وتهدف السياسة الوطنية الأخيرة لتمكين المرأة الإماراتية إلى ضمان مشاركتها العادلة والشاملة في جميع مناحي الحياة، وتعزيز دورها القيادي، فضلاً عن تحسين نوعية الحياة داخل المجتمع. وقد أثمرت هذه الجهود إلى حصول الإمارات على المرتبة الأولى في المنطقة والتاسعة عالمياً، وفقاً لـ«مؤشر المساواة بين الجنسين 2024» الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وانعكاساً لهذه الجهود، فقد لاحظ المشاركون في الاستطلاع حضور المرأة الإماراتية بشكلٍ لافت في قطاعات مثل الرعاية الصحية (57 %)، تليها الحكومة (54 %)، ومن ثم الفنون والثقافة (38 %)، والعلوم والبحث (34 %)، وريادة الأعمال (32 %).

وعبر جوردان ووكر، المدير العام لشركة «فولكس واجن أبوظبي»، عن إعجابه بالتقدم الملحوظ الذي حققته الإمارات والدور المحوري الذي لعبته المرأة الإماراتية في تشكيل هذا التقدم. لافتاً إلى أن هذا الاستطلاع يحتفي بإسهامات المرأة الإماراتية ويسلط الضوء على مكانتها البارزة والتقدير الكبير الذي تحظى به من المجتمع.

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