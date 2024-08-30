ازدهار عقارات دبي يستقطب الأثرياء من تركيا ومصر

المصدر: دبي - مصطفى درويش

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تستقطب سوق عقارات دبي المزدهرة، تدفقاً من المشترين الأثرياء من تركيا ومصر، لتواصل بذلك السوق توسيع القاعدة الكبيرة للمشترين الدوليين فيها.وتصدر المشترون الهنود والبريطانيون والأوروبيون بشكل تقليدي، سوق العقارات في دبي، لكن نطاق الجذب يتسع كثيراً مع مواصلة اجتذاب المزيد من الجنسيات من شتى أنحاء العالم، في مؤشر آخر على استمرار قوة الأداء بسوق العقارات في الإمارة.

وقال محمد بن غاطي رئيس مجلس إدارة شركة بن غاطي للتطوير العقاري، التي تقوم ببناء ما سيكون أطول برج سكني في العالم، في مقابلة مع «بلومبرغ»، أمس، إن شركة بن غاطي العقارية تخطط لبناء نحو 12 ألف منزل في جميع أنحاء المدينة خلال العامين المقبلين.

وهذا إضافة إلى 9000 منزل تبنيها بالفعل.وقال بن غاطي إن الشركة شهدت زيادة بنسبة 20 % في عدد المشترين الأتراك والمصريين عن العام الماضي، ما يجعلهم بين أكبر المشترين الدوليين لعقارات بن غاطي.

وارتفعت أسعار المساكن في دبي بنسبة 24 % في العام حتى يونيو، وارتفعت الإيجارات بنسبة 19 %، وذلك وفقاً لشركة كوشمان آند ويكفيلد كور للاستشارات العقارية. ومنذ عام 2020، ارتفعت قيم العقارات الآن بأكثر من 60 %. وقال براثيوشا جورابو رئيس قسم الأبحاث والاستشارات في الشركة: «لا تزال الأسعار ترتفع، ولكن بشكل معتدل.

هناك قدر كبير من العرض قادم خلال العامين إلى الثلاثة أعوام المقبلة، ما سيساعد على اعتدال الأسعار والإيجارات». ويساعد تدفق المستأجرين الجدد في تعزيز أسعار الإيجار. وارتفع عدد تسجيلات إيجارات المنازل في العام حتى مايو بنسبة 5.9 %، وفقاً لشركة الاستشارات العقارية. وفي حين استقرت معاملات العقارات الجاهزة، لا تزال مبيعات المنازل قبل البناء قوية.

ووفقاً لشركة كوشمان آند ويكفيلد كور، ارتفعت الصفقات في سوق الوحدات قيد الإنشاء بنسبة 61 % عن العام السابق. وللاستفادة من هذا الطلب، دخلت بن غاطي جولة شراء، حيث اشترت أراضي في نخلة جميرا، إلى جانب العديد من قطع الأراضي في الخليج التجاري. كما أنها تركز على الفئة العليا من سوق دبي، حيث تم تداول أكثر من 300 منزل بقيمة 5.4 ملايين دولار أو أكثر في الربع الثاني.

شراكات

وإلى جانب الشراكة مع شركة المجوهرات جاكوب آند كو في برج يبلغ ارتفاعه 500 متر (1640 قدماً)، والذي سيحطم الرقم القياسي للمباني السكنية لبرج سنترال بارك في نيويورك، أعلنت بن غاطي عن برج يحمل علامة مرسيدس، حيث ستصل تكلفة الشقة إلى 10 ملايين دولار، وهناك كذلك شراكة مع بوغاتي في مشروع سيشمل مصاعد خاصة لنقل السيارات إلى وحدات البنتهاوس.

وقال بن غاطي «نبيع بشكل جيد وبأسعار جيدة». وقبل شهرين، بدأت شركته مبيعات 1850 شقة في منطقة مجمع دبي للعلوم. وقال إن 80 % من المنازل تم بيعها بالفعل، بسعر يبلغ نحو 1900 درهم للقدم المربعة (517 دولاراً للقدم المربعة).

وقال بن غاطي إن ذلك يرجع إلى أن المدينة تظل صفقة جيدة للمستثمرين، حيث يبلغ متوسط سعر القدم المربعة في دبي، ثلث السعر في لندن، ونحو نصف متوسط السعر في لوس أنجليس.

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