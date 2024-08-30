2.55 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

المصدر: (دبي ـ البيان)

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي أمس 2.55 مليار درهم، تمت عبر 893 صفقة.وشهدت الدائرة تسجيل 710 مبايعات بقيمة بلغت 1.7 مليار درهم، منها 44 مبايعة لأراضٍ، و576 مبايعة لوحدات سكنية، و90 مبايعة لمبانٍ.

وتصدرت منطقة برج خليفة المبيعات من حيث القيمة بمبلغ 226 مليون درهم عبر 38 صفقة، وجاءت ثانياً منطقة اليفرا 1 بقيمة بلغت 195 مليون درهم نتجت عن 49 صفقة، وثالثاً منطقة بوكدرة بقيمة 130 مليون درهم عبر 65 صفقة، ورابعاً منطقة وادي الصفا 5 عبر 21 صفقة بقيمة بلغت 90 مليون درهم.

وشهد السوق بيع شقة سكنية على الخارطة في منطقة برج خليفة بقيمة 30 مليون درهم ضمن مشروع «أبيولينت ريزيدينسز»، إلى جانب بيع شقة قيد الإنشاء في منطقة دبي مارينا ضمن مشروع «أي بي أي لوكس ليفينغ» بقيمة 28 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 307 ملايين درهم تمت عبر 158 معاملة، منها 38 رهناً لأرض، و99 رهناً لوحدات سكنية، و27 رهناً لمبانٍ، كما شهد السوق تسجيل 25 هبة بقيمة بلغت 543 مليون درهم.

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