عقارات دبي تستقطب أثرياء من تركيا ومصر

المصدر: (دبي - مصطفى درويش)

ت + ت - الحجم الطبيعي

نجح السوق العقاري بدبي في استقطاب مشترين من أسواق جديدة، فبعد أن كان غالبيتهم من الهنود والبريطانيين والأوروبيين، انضم أثرياء من تركيا ومصر إلى قائمة المشترين في سوق دبي العقاري. ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن محمد بن غاطي، رئيس مجلس إدارة «بن غاطي» العقارية قوله في مقابلة:

يريد العديد من مستثمرينا وضع بعض ثرواتهم خارج بلدانهم بعد أن شاهدوا المكاسب التي تحققت في سوق دبي العقاري خلال السنوات القليلة الماضية، مشيراً في هذا الصدد إلى أن الشركة شهدت زيادة بنسبة 20 % في عدد المشترين الأتراك والمصريين عن العام الماضي، ما يجعلهم بين أكبر المشترين الدوليين لعقارات «بن غاطي» .

وأشار إلى أن الشركة تخطط لبناء نحو 12 ألف منزل في جميع أنحاء دبي خلال العامين المقبلين. تجدر الإشارة إلى أن غالبية المشترين في السوق العقاري بدبي كانوا من الهنود والبريطانيين والأوروبيين والروس. ويعد اتساع قاعدة المشترين الدوليين مؤشراً على أن سوق العقارات في الإمارة أكثر استقراراً.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز