مزاد صكوك الخزينة الإسلامية بقيمة 1.1 مليار درهم يتلقى عطاءات بـ 6.3 مليارات

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلنت وزارة المالية، بصفتها الجهة المصدرة، وبالتعاون مع مصرف الإمارات المركزي بصفته وكيل الإصدار والدفع، عن نتائج مزاد صكوك الخزينة الإسلامية «T-Sukuk» المقومة بالدرهم الإماراتي بقيمة 1.1 مليار درهم، وذلك ضمن برنامج إصدار صكوك الخزينة الإسلامية لشهر أغسطس 2024.

وشهد المزاد طلباً قوياً من قبل الثمانية بنوك الموزعين الأساسيين على الشريحتين استحقاق مايو 2026 ومايو 2027، حيث تم استلام عطاءات بقيمة 6.32 مليارات درهم، وتجاوز حجم الاكتتاب بواقع 5.7 مرات. ويظهر نجاح المزاد في الأسعار المميزة المدفوعة بالسوق.

والتي تم تحقيقها بمعدل عائد حتى الاستحقاق (YTM) 4.04 % للشريحة المستحقة في مايو 2026 و3.88 % للشريحة المستحقة في مايو 2027، وذلك بفارق 0 إلى 9 نقاط أساس عن سندات الخزينة الأمريكية لآجال مماثلة، وذلك في وقت الإصدار.تجدر الإشارة إلى أن صكوك الخزينة الإسلامية بالعملة المحلية تعمل على بناء منحنى العائد المقوم بالدرهم الإماراتي، وتتيح بدائل استثمارية آمنة للمستثمرين.

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