تعاون بين «كامبس دبي للذكاء الاصطناعي» و«جوجل كلاود» لدعم الشركات الناشئة

المصدر: دبي - البيان

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أعلن «كامبس دبي للذكاء الاصطناعي»، و«جوجل كلاود» عن اتفاقية تعاون ثنائية تهدف إلى تعزيز نمو منظومة الشركات الناشئة في «كامبس دبي للذكاء الاصطناعي». وبموجب هذا التعاون، سيتم الاستفادة من خبرات وموارد «جوجل كلاود» لتمكين الشركات الناشئة في المنطقة وتسريع وتيرة توسعها.

ويعد «كامبس دبي للذكاء الاصطناعي» الموجود في مركز «إنوفيشن هب»، منظومة مخصصة لتعزيز الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي و«الويب 3».وقال محمد البلوشي، الرئيس التنفيذي لمركز «إنوفيشن هب» في مركز دبي المالي العالمي: «سعداء بالتعاون مع جوجل كلاود لإنشاء منظومة مثالية تزخر بموارد غنية لتمكين الشركات الناشئة من دفع عجلة الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي.

ونحن على ثقة بأن هذه الشراكة، التي تشكل خطوة استراتيجية نحو تسخير إمكانات التقنيات الناشئة، ستسهم في تعزيز مكانة «كامبس دبي للذكاء الاصطناعي» بوصفه وجهة مفضلة للشركات الناشئة في جميع أنحاء العالم للارتقاء بقدراتها وتوسيعها في مجال الذكاء الاصطناعي. وعلاوة على ذلك، سيسهم هذا التعاون في ترسيخ مكانة دبي كوجهة للشركات التي تركز على التكنولوجيا، واستقطاب المزيد من المواهب العالمية والمستثمرين المتنوعين إلى المنطقة». من جانبه، قال زياد جمال، مدير جوجل كلاود في الإمارات:

«يسعدنا دائماً العمل مع «كامبس دبي للذكاء الاصطناعي» في مركز دبي المالي العالمي لتمكين منظومة الشركات الناشئة الحيوية في دبي. وندرك جيداً أهمية هذه الخطوة في المساهمة في دعم أجندة دبي الاقتصادية D33». وأضاف: تعد نصف الشركات الناشئة الممولة والعاملة في مجال الذكاء الاصطناعي من عملاء جوجل كلاود، منها 70% من شركات الذكاء الاصطناعي الناشئة التي يتخطى رأسمالها مليار دولار.

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